Fürtökben lógó gruppie-k, drog és töméntelen pia – a vallás mentette meg a Korn basszusgitárosának életét

Kezdjük azzal, kik azok, akiknek csak mértékkel ajánlható a Korn – Függőség, hit, gyógyulás című könyv. Ironikus módon talán éppen azoknak, akiket mélyebben érdekel az együttes története és azon belül is az, honnan merítették az inspirációkat a dalokhoz.

Megoszt néhány olyan érdekességet a lemezfelvételekről, mint hogy az egyik tételből jól érezhető, józanul játszották fel, vagy behallatszódik az egyik dalnál egy férfi elégedett üvöltése a stúdióban, de alapvetően villámgyorsan ledarálja, miként rögzítették az első albumot. Pedig ezen szerepel a mai napig az egyik legnagyobb slágerüknek számító Blind vagy a Shoots and Ladders, de ha valakit izgat, miként élték meg, hogy ilyen dalokat sikerült összerakniuk ennyire fiatalon, és milyen érzéseket fogalmaztak meg bennük, az rossz helyen keresgél. Mintha Fieldy számára a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy kiadtak egy korongot,

ami egy épp formálódó új stílus egyik kulcslemeze lett.

És ugyanez elmondható a többi kiadványuk keletkezéstörténetéről is, amelyeket vagy szóba sem hoz, vagy fél szavakkal elintézi azokat. Az egyetlen kivételt a Rock'n Roll Gangster jelenti, ami viszont nem Korn-lemez, hanem Fieldy anyagi értelemben nem túl sikeres szólóalbuma; ennél örömmel belemegy hosszabban a dalszerzés részleteibe.

Nagyrészt hallgat arról is, milyen volt rögtön az első lemezükkel olyan együttesekkel turnézni, mint a Biohazard, vagy épp a Megadeth társaságában rögtön a karrierjük kezdetén többezres helyeken fellépni. Lényegében annyit ír csak róla, hogy fontos tanulópénzt jelentett, mert nem olvasták át a szerződést, és közel sem kaszáltak akkorát, mint gondolták. Tehát tényleg nem árul zsákbamacskát a könyv címe, valóban és szinte csakis a függőség, a hit és a gyógyulás témakörét járja körül.