Hatalmas bejelentés: visszatér a Sziget a gyökereihez, ismét dominálni fog a rockzene

Azt felesleges várni a Szigettől, hogy újra felépüljön a metálszínpad, és olyan klasszikusok váltsák egymást, mint a Judas Priest vagy a Helloween. Szeretjük magunkat azzal áltatni, hogy metálos nemzet vagyunk, de a Hegyalja Fesztivál nem azért szűnt meg, mert a szervezők olyan sokat pénzt zsebeltek be, hogy azóta is Bahamákon süttetik a hasukat, a Rockmaraton is átmenetileg szünetel financiális okok miatt és a Fezen esetében sem gondolom, hogy azért támad Azahriah-val a glam rock nyolcvanas évekbeli sztárjai helyett, mert munkaidőben az Introvertált dalt fütyörészik.

Viszont jelenleg az aktuális felkapott rockzenekarok nagyon népszerűek tudnak lenni itthon is, ezt legutóbb a Lorna Shore arénás koncertje kapcsán állapítottam meg, ami a deathcore műfajával ért el mainstream sikereket. És mint az utóbbiról szóló írásomban megemlítettem, egy ideig azt sem sejtettem volna, hogy az eggyel populárisabb metalcore stílusával hasonló tömegeket lehet megmozgatni, de erre épp a mai napon bejelentett Bring Me the Horizon cáfolt rá. A brit banda már sok éve a legnagyobb európai metálfesztiválok főfellépője, idén is húzónevek a francia Hellfesten vagy a belga Graspopon, így miközben lezúzzák a fejünket, garantáltan brutálisan látványos show-t adnak.