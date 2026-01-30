Negyven kiló vasággyal, de leüvölti a fejét mindenkinek – megnéztük a metál új generációját az Arénában

Míg például egy Slipknot-számban dallamos felvezetéssel és tiszta vokállal hagynak kicsit akklimatizálódni, mielőtt a refrénben olyan pofont kevernének le, hogy a fal adja a másikat, addig egy deathcore-banda ajtóstul ront a házba, és csak darál és darál. És meggyőződésem, hogy egy angolul anyanyelvi szinten beszélő hallgató sem ért egy kukkot sem abból szövegkönyv nélkül, mit hörögnek közben, ami igencsak megnehezíti az érzelmi kapcsolódást.

És pontosan ugyanez volt a problémám a Whitechapellel is, ami a maga módján még a Lorna Shore-nál is szürreálisabb sikertörténet. Bár még nem akkora nevek, de azért tavaly nyáron a nagy európai fesztiválokon már kiemelt fellépőknek számítottak, miközben ők sem vitték el populárisabb irányba a műfajt, és a külsőségekre sem adnak. A fények cikáztak fel-alá, de a zenekartagok valószínűleg nem akarják a csajozás terén kamatoztatni a népszerűségüket, végig sötétbe burkolóztak, a műfaj nem épp mély ismerőjeként pedig semmi különbséget nem véltem felfedezni az ő számaik és a Shadow Of Intentéi között – a Whitechapel énekese jóval dinamikusabban mozog a színpadon, ezt a nem túl magvas gondolatot sikerült megfogalmaznom a két koncert összehasonlítása kapcsán.

Míg az említett előzenekarok nem cifrázták túl a színpadképet, addig ahogyan lezúgott az együttes lógóját viselő zászló, a Lorna Shore rögtön prezentálta, mögöttük egy végtelenül profi gépezet működik. A számokhoz passzoló háttérvetítés önmagában lehengerlő volt, közben pedig akkora lángok csaptak fel, hogy még viszonylag hátrébb állva is érezni lehetett a melegét. Will Ramos frontember nem méltatlanul vált rockzenei ikonná, egészen elképesztő, hogy ennek a ránézésre negyvenkilós srácnak a torkából milyen földöntúli, az egész arénát megtöltő hörgés jön ki.

Amit művel, az félig előadó-művészet, félig élsport,

fogalmam sincs, mi a napi rutinja, de jóval lágyabb zenét játszó énekesnek is olykor félbeszakad a turnéjuk, mert elmegy a hangjuk. Neki azonban nem, noha esténként másfél órákat üvölt végig irgalmatlan tempóban.