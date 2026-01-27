Csütörtökön az Arénában lép fel az új generáció talán két legbrutálisabb metálzenekara

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Kompromisszummentes deathcore-ral nem lehet mainstream sikereket elérni, gondolhatnánk joggal. A Will Ramos által vezetett Lorna Shore azonban rácáfolt minderre, a csapat népszerűsége néhány év alatt nőtt akkorára, hogy ma már stadionméretű helyszínekre hívják őket. Nálunk a Budapest Arénában játszanak a szintén rendkívül sikeres Whitechapellel.
Budapest legnagyobb rendezvényhelyszínein, így a Sportarénában is hónapról hónapra megnézhetjük az aktuális popzenei ikonok, egy-egy hegedű vagy zongoramaestro vagy éppen a kemény rockzene valamelyik régi motoros képviselőjének a fellépését. Arra azonban elég ritkán kerül sor, hogy pig squealek és „guttural” hörgések hangjaira gyűljenek a harmincasok a Stefánia úton. Most csütörtökön pont ez fog történni a Lorna Shore koncertjén.
A 2009-ben indult együttes úgy tört ki a deathcore műfajának legtöbb képviselőjére jellemző klubszcénás miliőből, hogy nem igazán puhítottak a zenéjükön, sőt: az alapítóknál pár évvel fiatalabb Will Ramos 2021-es érkezése óta talán még a korábbinál is drasztikusabb, drámaibb hangzást értek el. A szimfonikus és blackened zenei elemek beemelése, Ramos karakteres, sokkoló hörgései és sikolyai gyorsan virálissá váltak a TikTokon és a YouTube-on, hiszen ez a zenekar már magabiztosan nyúlt ezekhez a platformokhoz.
A gyorsan nagy nézettséget produkáló klipek aztán pár év alatt elhozták az egész deathcore műfaj egyfajta újjáéledését, aminek éppen a Lorna Shore a zászlóshajója. A felívelés a To The Hellfire-rel kezdődött, és az Unbreakable-lel ért nemrég himnikus magasságokba.
A banda Budapestre három év után, immár arénakörülmények tér vissza. Január 29-én a Humanity’s Last Breath, a Shadow of Intent és a Whitechapel koncertjével indul a pörgés, a kapuk már 17:30-kor nyílnak terv szerint. A kiemelt állóhelyek már rég elfogytak, de néhány ülő-, illetve sima állójegy elérhető még.
Címlapkép: Lorna Shore. Fotó: Mike Elliot