metálzene Papp László Budapest Sportaréna koncert metalcore

Csütörtökön az Arénában lép fel az új generáció talán két legbrutálisabb metálzenekara

2026. január 27. 18:11

Kompromisszummentes deathcore-ral nem lehet mainstream sikereket elérni, gondolhatnánk joggal. A Will Ramos által vezetett Lorna Shore azonban rácáfolt minderre, a csapat népszerűsége néhány év alatt nőtt akkorára, hogy ma már stadionméretű helyszínekre hívják őket. Nálunk a Budapest Arénában játszanak a szintén rendkívül sikeres Whitechapellel.

2026. január 27. 18:11
Budapest legnagyobb rendezvényhelyszínein, így a Sportarénában is hónapról hónapra megnézhetjük az aktuális popzenei ikonok, egy-egy hegedű vagy zongoramaestro vagy éppen a kemény rockzene valamelyik régi motoros képviselőjének a fellépését. Arra azonban elég ritkán kerül sor, hogy pig squealek és „guttural” hörgések hangjaira gyűljenek a harmincasok a Stefánia úton. Most csütörtökön pont ez fog történni a Lorna Shore koncertjén.  

Lorna Shore
A Lorna Shore budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Concerto Music

A 2009-ben indult együttes úgy tört ki a deathcore műfajának legtöbb képviselőjére jellemző klubszcénás miliőből, hogy nem igazán puhítottak a zenéjükön, sőt: az alapítóknál pár évvel fiatalabb Will Ramos 2021-es érkezése óta talán még a korábbinál is drasztikusabb, drámaibb hangzást értek el. A szimfonikus és blackened zenei elemek beemelése, Ramos karakteres, sokkoló hörgései és sikolyai gyorsan virálissá váltak a TikTokon és a YouTube-on, hiszen ez a zenekar már magabiztosan nyúlt ezekhez a platformokhoz.

A gyorsan nagy nézettséget produkáló klipek aztán pár év alatt elhozták az egész deathcore műfaj egyfajta újjáéledését, aminek éppen a Lorna Shore a zászlóshajója. A felívelés a To The Hellfire-rel kezdődött, és az Unbreakable-lel ért nemrég himnikus magasságokba.

 

A banda Budapestre három év után, immár arénakörülmények tér vissza. Január 29-én a Humanity’s Last Breath, a Shadow of Intent és a Whitechapel koncertjével indul a pörgés, a kapuk már 17:30-kor nyílnak terv szerint. A kiemelt állóhelyek már rég elfogytak, de néhány ülő-, illetve sima állójegy elérhető még.

Címlapkép: Lorna Shore. Fotó: Mike Elliot

 

molga8
2026. január 27. 19:07
Will Ramost és a hangját még Elizabeth Zharoff egyik youtube műsorában ismertem meg -amit direkt a hangjáról és a hangszálairól csinált Elizabeth. Nem minősítem a zenéjüket, de az ember hangképzése, terjedelme és genetikája egészen elképesztő.
billysparks
•••
2026. január 27. 18:59 Szerkesztve
Maradok a thrash metálnál. Amit érdemes volt eljátszani, azt eljátszották már a nyolcvanas években, a kilencvenesekben volt egy - két zseni ( pantera, Sepultura- inkább Cavalera...-) oszt annyi. Szerintem a világon minden akkor került lejtőre, amikor megjelent a Metallica Fekete albuma. Azóta lefelé megy a világ minden tekintetben, nem csak kultúrálisan. Az emberi civilizáció 1991-ben érte el a csúcspontját, akkor átbillent a lejtőre.
madre79
2026. január 27. 18:57
Szörnyű!
kovalski
2026. január 27. 18:43
A cikk miatt a videót elindítottam 1.31sec ig bírtam nézni. Off!
