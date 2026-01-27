Csütörtökön az Arénában lép fel az új generáció talán két legbrutálisabb metálzenekara

Budapest legnagyobb rendezvényhelyszínein, így a Sportarénában is hónapról hónapra megnézhetjük az aktuális popzenei ikonok, egy-egy hegedű vagy zongoramaestro vagy éppen a kemény rockzene valamelyik régi motoros képviselőjének a fellépését. Arra azonban elég ritkán kerül sor, hogy pig squealek és „guttural” hörgések hangjaira gyűljenek a harmincasok a Stefánia úton. Most csütörtökön pont ez fog történni a Lorna Shore koncertjén.

A Lorna Shore budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Concerto Music

A 2009-ben indult együttes úgy tört ki a deathcore műfajának legtöbb képviselőjére jellemző klubszcénás miliőből, hogy nem igazán puhítottak a zenéjükön, sőt: az alapítóknál pár évvel fiatalabb Will Ramos 2021-es érkezése óta talán még a korábbinál is drasztikusabb, drámaibb hangzást értek el. A szimfonikus és blackened zenei elemek beemelése, Ramos karakteres, sokkoló hörgései és sikolyai gyorsan virálissá váltak a TikTokon és a YouTube-on, hiszen ez a zenekar már magabiztosan nyúlt ezekhez a platformokhoz.