Újabb világsztár hazánkban: visszatér Budapestre az idei Super Bowl fellépője!

A legendás énekes a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.
Nem először teszi tiszteletét Magyarországon Ricky Martin a latin pop ikonikus alakja, akit olyan slágerekkel véstünk be az emlékezetünkbe, mint a Livin’ la Vida Loca, a Maria, a She Bangs vagy a Nobody Wants to Be Lonely. Hazánkban legutóbb nyilvánosan 2024-ben lépett fel a Hősök terén.
Ricky Martin már kilencévesen reklámfilmekben szerepelt, majd tizenkét évesen a Menudo nevű fiúbanda tagjaként popénekesi karrierbe kezdett. Első szólólemezét 1991-ben készítette el, azóta 95 milliónál is több lemezt adott el, több tucat platinalemez, két Grammy- és öt Latin Grammy-díj tulajdonosa. Egyszerre mestere a csípőrázós, táncparkettre csábító slágereknek és a szenvedélyes, romantikus balladáknak – írja az eseményt szervező LiveNation.
A világhírű szupersztár pár hete a Super Bowl LX félidei show-jában tűnt fel Bad Bunny és Lady Gaga társaságában. Hasonló forró, latin hangulatú bulira készülhetünk ezen a nyáron Ricky Martin koncertjén is július 6-án, a Papp László Budapest Sportarénában.
Nyitókép: Facebook