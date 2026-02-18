Egykor kábítószerfüggő bűnöző volt, ma már tisztes családapa a Budapesten fellépő legenda

Roger Miretet azonban kemény fából faragták, nem ijedt meg a saját árnyékától, otthonra talált ebben a szubkultúrában, és ha balhéra került a sor, nem a szájával, hanem az öklével érvelt; vagy azzal a tárggyal, ami épp a keze ügyébe került. És csoda, hogy egyáltalán túlélte a tinédzser- és a huszonéves korát, a straight edge kultúra ugyanis őt nem szippantotta be, ellenben ő mindent felszippantott, vagy más módon vitt be a szervezetébe, amivel kicsit is szét tudja csapni az agyát. És mint említettem, a verekedésekbe is beleállt, emellett hajléktalanként vagy épp fogalt lakásokban élve olykor rablásból tartotta fenn magát, később kábítószert csempészett, le is kapcsolták, volt ideje elgondolkodnia a börtönben az életén.

Szörnyeteg volt? Nem tisztem mentegetni, miként ő sem keresi a kifogásokat a könyvében, őszintén szembenéz azzal, hogyan is élt egykor. És az is biztos, a legtöbben akkoriban átmentek volna az utca másik oldalára, ha meglátják. Viszont azért megvolt a morális kódexe, annyiszor látta otthon, hogy az apja, majd a nevelőapja helyben hagyja az anyját vagy a testvéreit, hogy nőt vagy gyereket sosem bántott, utóbbiaknak drogot sem adott el, a fivéreiért és a barátaiért pedig bármikor a tűzbe tette a kezét. És

azóta már régen lenyugodott, maga is családapa lett és nem örökítette tovább a gyerekkorában tapasztalt mintákat, viszont az eddig vezető út teszi végtelenül hitelessé a számait.

Alapvetően is jellemző egyfajta konzervatizmus a hardcore punk műfajában; nem sok olyan stílus van, amely sosem üzletiesedett el. Olyannyira nem, hogy amikor az említett könyv 2017-ben megjelent, az Agnostic Front már évtizedek óta világszerte turnézó együttes volt, és a közeg egyik legfontosabb képviselője, Miret azonban még ekkor sem élt meg önmagában a zenélésből, hanem másodállásban villanyszerelőként dolgozott.

És nyilván nem láthatunk bele a műfaj többi képviselőjének a pénztárcájába, de azért az MTV Cribs című műsorban nem igazán fordult elő, hogy egy hardcore punk vezeti körbe a riportereket a medencés villájában. Vannak persze mainstream sikerek, valami különös oknál fogva most nagyon felkapták például a Knocked Loose-t – amely egyébként a Metallica előzenekaraként érkezik majd Budapestre –, de őket sem lehet azzal vádolni, hogy kommercializálták a műfajt. És ugyanígy, az Agnostic Front a negyvenhat éves felállása alatt egy leheletnyit sem finomított a dalain, abszolút hallás nélkül nehéz is különbséget tenni a debütáló kislemezük, a United Blood, vagy a tavaly megjelent albumuk, az Echoes in Eternity számai között.