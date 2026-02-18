Ft
Ft
02. 18.
szerda
punkzene Dürer Kert koncert

Egykor kábítószerfüggő bűnöző volt, ma már tisztes családapa a Budapesten fellépő legenda

2026. február 18. 17:56

Csoda, hogy túlélte a fiatalkorát, később az énekes élő példájává vált annak, hogy valaki tényleg jó útra térhet. Február 24-én a Dürer Kertben lép fel a hardcore punk szubkultúra egyik kulcszenekara, az Agnostic Front, ráadásul nem akármilyen kísérettel.

Német Dániel

A popzene galamblelkű kedvelőt valószínűleg könnyen ki lehetne kergetni a világból egy hardcore punkszámmal, és feltehetőleg úgy képzelné el, hogy ezeken a koncerteken egymást gyilkolják az emberek. És való igaz, általában a közönség nem aprózza el a pogót, viszont, ha valaki elesik, egyből felsegítik, ráadásul ebből a szubkultúrából indult a straight edge mozgalom is, amelynek a követői nemet mondanak az alkoholra, a kábítószerre és a cigire. Nyilván a műfaj nem mindegyik rajongója él eszerint, de ha lenne egy tinédzser kölyköm, nyugodtabb szívvel engedném el például az Agnostic Front fellépésére, mint mondjuk az Ötkertbe bulizni. 

Agnostic Front
Agnostic Front. (Fotó Frank Schwichtenberg / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Hiszen itt bár a színpadon és a nézők között is számtalan marcona figurát látni, valójában farkasbőrbe bújt bárányokról van szó, de azért ez nem volt mindig így. Mindezt nagyon részletgazdagon bemutatja a szóban forgó együttes frontemberének, Roger Miretnek a Lázadásom: Agnostic Front, jellemszilárdság, bátorság, dicsőség című életrajzi könyve. Az énekes 1964-ben, kubai származású bevándorló család sarjaként született, gyerek volt még, amikor New Yorkba költöztek, az apja ütötte-verte, amikor pedig a szülei elváltak, utána egy még agresszívabb nevelőapa terrorizálta a famíliát, így nem meglepő, hogy a fiú nem igazán szeretett otthon lenni. 

A városban akkor ébredezett a hardcore punk műfaja, 

amelynek a szög egyszerű, de végtelenül energikus és agresszív stílusával a hasonlóképpen dühös és kitaszított fiatalok tökéletesen tudtak rezonálni. Ekkoriban azonban még a rajongók nem alkottak úgy egy közösséget, mint később, gyakoriak voltak a koncerteken a tömegverekedések, amelyek során baseballütők vagy kések is előkerültek. Részben amiatt, mert antirasszisták és a náci skinheadek egyaránt megjelentek a fellépéseken, de ahhoz, hogy valakit elagyabuláljanak, sokszor elég volt annyi is, ha a hajviseletével kilóg a sorból. 

Roger Miretet azonban kemény fából faragták, nem ijedt meg a saját árnyékától, otthonra talált ebben a szubkultúrában, és ha balhéra került a sor, nem a szájával, hanem az öklével érvelt; vagy azzal a tárggyal, ami épp a keze ügyébe került. És csoda, hogy egyáltalán túlélte a tinédzser- és a huszonéves korát, a straight edge kultúra ugyanis őt nem szippantotta be, ellenben ő mindent felszippantott, vagy más módon vitt be a szervezetébe, amivel kicsit is szét tudja csapni az agyát. És mint említettem, a verekedésekbe is beleállt, emellett hajléktalanként vagy épp fogalt lakásokban élve olykor rablásból tartotta fenn magát, később kábítószert csempészett, le is kapcsolták, volt ideje elgondolkodnia a börtönben az életén. 

Szörnyeteg volt? Nem tisztem mentegetni, miként ő sem keresi a kifogásokat a könyvében, őszintén szembenéz azzal, hogyan is élt egykor. És az is biztos, a legtöbben akkoriban átmentek volna az utca másik oldalára, ha meglátják. Viszont azért megvolt a morális kódexe, annyiszor látta otthon, hogy az apja, majd a nevelőapja helyben hagyja az anyját vagy a testvéreit, hogy nőt vagy gyereket sosem bántott, utóbbiaknak drogot sem adott el, a fivéreiért és a barátaiért pedig bármikor a tűzbe tette a kezét. És 

azóta már régen lenyugodott, maga is családapa lett és nem örökítette tovább a gyerekkorában tapasztalt mintákat, viszont az eddig vezető út teszi végtelenül hitelessé a számait. 

Alapvetően is jellemző egyfajta konzervatizmus a hardcore punk műfajában; nem sok olyan stílus van, amely sosem üzletiesedett el. Olyannyira nem, hogy amikor az említett könyv 2017-ben megjelent, az Agnostic Front már évtizedek óta világszerte turnézó együttes volt, és a közeg egyik legfontosabb képviselője, Miret azonban még ekkor sem élt meg önmagában a zenélésből, hanem másodállásban villanyszerelőként dolgozott. 

És nyilván nem láthatunk bele a műfaj többi képviselőjének a pénztárcájába, de azért az MTV Cribs című műsorban nem igazán fordult elő, hogy egy hardcore punk vezeti körbe a riportereket a medencés villájában. Vannak persze mainstream sikerek, valami különös oknál fogva most nagyon felkapták például a Knocked Loose-t – amely egyébként a Metallica előzenekaraként érkezik majd Budapestre –, de őket sem lehet azzal vádolni, hogy kommercializálták a műfajt. És ugyanígy, az Agnostic Front a negyvenhat éves felállása alatt egy leheletnyit sem finomított a dalain, abszolút hallás nélkül nehéz is különbséget tenni a debütáló kislemezük, a United Blood, vagy a tavaly megjelent albumuk, az Echoes in Eternity számai között. 

Az viszont biztos, hogy itthon is komoly kultuszuk van, az idei koncertjük immáron a tizenötödik magyar fellépésük lesz, ráadásul igencsak komoly társasággal érkeznek. A jelenlegi turnén a szubkultúra egyre megkerülhetetlen nevévé váló pennsylvaniai Wisdom in Chains, valamint a feltörekvő dél-amerikai Raw Brigade kíséri őket. 

 

Nyitókép: Roger Miret 2022-ben a német Rockharz fesztiválon. Fotó: Stefan Bollmann / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

