Özönlöttek Budapesten a gót lányok, hogy megnézzék a TikTok-generáció friss sztárját

És mindezt még megfejelte Marilyn Mansonra emlékeztető imázzsal, majd hirtelen mások mellett Anglia legnagyobb metálfesztiváljának, a Downloadnak a nagyszínpadán találta magát.

Kedd este pedig kíváncsi voltam, hogy ez a hirtelen jött hírnév mennyire csapódik le nálunk, ugyanis biztosan nem lennék idehaza koncertszervező: tőlünk pár száz kilométerre arénákat megtöltő előadók simán elvéreznek itthon, közepesen népszerű rockbandák pedig néha itt adják életük egyik legnagyobb önálló koncertjét, szóval enyhén szólva sem egy kiszámítható bizniszről van szó. Benne volt a pakliban, hogy a kutya sem jön el megnézni Kim Draculát, miként az is, hogy olyan telt házat generál, hogy a TicketSwapen marakodnak a rajongók a lepattanó jegyekért.

Utóbbi ugyan nem történt, de azért az már kora este érződött, hogy nem lesz néptelen a Dürer Kert. Itthon sokan meg sem nézik az előzenekart, de most a The Vowws alatt szépen megtelt a terem fele. Amikor ismerkedtem a dalaikkal, hamar úgy voltam vele, hogy ez a banda már a nevével is hazudik, ugyanis semmi wow nincs benne. A dalaik a Depeche Mode melankóliáját közvetítik, csak annak slágerességét nem sikerült elkapniuk, illetve egy Dave Gahan típusú frontember is hiányzott a színpadról. Viszont átküldtem egy gót-rajongó barátomnak egy számukat, neki tetszett, szóval simán lehet, hogy a maguk kategóriájában kifejezetten jók, engem nem kapott el, akkor vettem észre, hogy valami szól, amikor két tétel között elhallgattak.

Viszont, ha már gothok, voltam többször Marilyn Manson koncertjén és Till Lindemann budapesti fellépésén is – ami ugyan távol áll ettől az irányzattól, de egy angol beszámoló szerint a szigetországban nagyon kedveli ez a szubkultúra –, illetve nem egyszer voltam tematikus esten a 101 Klubban,