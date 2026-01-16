Heroikus küzdelem az elsivatagosodás ellen – tízmilliárdok jutnak a Dél-Homokhátság víztartásának elősegítésére

Hatalmas a baj: súlyos állapotban van a Duna–Tisza közi homokhátság, százezrek kerültek veszélybe
Most kell közbelépni, hogy Magyarországból ne legyen sivatag. A probléma megoldására már kész tervek vannak.
Az egyik kiemelt cél a terület vízhiányos ökológiai állapotjavítása, helyreállítása.
Megemelte a kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét: az eredeti Operatív Programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 129,2 százalékéig vállalható kötelezettség – olvasható a Magyar Közlönyben.
A döntéshez csatolt mellékletekben több módosítás is akad, így vízkészlet-gazdálkodásra, vízháztartási szemléletű vízrendezésre 43,09 milliárd helyett már 73,91 milliárdot fordíthatnak, míg a Felső-Duna árvíz- és jéglevezető képességének javítására,
a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítására, fejlesztésére 40 milliárd forint helyett 10 milliárd forintot szánnak.
A dokumentumból kiderült, hogy plusz tétel az eddigiekhez képest a Dél-Homokhátság ökológiai állapotának javítása, a bácskai területek vízpótlása I. ütemként, melyre 26,4 milliárd forintot írtak be, és 2026. II. negyedévére kalkulálták be az összeget.
„A projekt célja a Duna–Tisza közi Homokhátság déli részének vízhiányos ökológiai állapotjavítása, helyreállítása”. Utóbbi fejlesztés megvalósulásával jelentősen javul majd Császártöltés, Kéleshalom és Jánoshalma térségének vízháztartási viszonyai is – írták.
A projekt megvalósulása esetén a Mátételki-Kígyós-csatorna közvetlenül látná el a mátételki tározót ökológiai vízzel, és a Kígyós-főcsatornán keresztül biztosítottá válna a Bácsalmási tározó vízpótlása, illetve a Kígyós-főcsatorna alsó szakaszának a Natura 2000-es területtel érintett részeinek vízbiztosítása is – húzták alá a közleményben.
Mint arról a Mandiner is beszámolt a nyár folyamán, drámai mértékben csökkennek Magyarország felszíni vízkészletei, az utóbbi másfél évtizedben átlagosan 14 százalékkal lett kisebb a vízmennyiség. Ebben több tényező is szerepet játszik, elsősorban a klímaváltozás. Az aszályos múlt év súlyos károkat okozott, a gazdaság teljesítményére is hatással volt.
A legsúlyosabb helyzet a Duna–Tisza közi homokhátság térségében tapasztalható.
Itt az utóbbi évtizedekben a talajvízszint helyenként 3-5 métert süllyedt.
A felszíni állóvizek többsége eltűnt, a vizet szállító medrek sok helyen kiszáradtak. A víz eltűnése látszik a kutakon is, nem feltétlen kell tehát tudományos méréseket végezni. Mintegy 800 ezer ember él ezen a területen; amennyiben elfogy alóluk a víz, akkor előbb leáll a mezőgazdasági tevékenység, majd kiürül a térség. Így a terület érthetően kiemelt figyelmet kap az állam részéről.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pexels
Ezt is ajánljuk a témában
Most kell közbelépni, hogy Magyarországból ne legyen sivatag. A probléma megoldására már kész tervek vannak.