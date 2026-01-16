Heroikus küzdelem az elsivatagosodás ellen – tízmilliárdok jutnak a Dél-Homokhátság víztartásának elősegítésére

Megemelte a kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét: az eredeti Operatív Programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 129,2 százalékéig vállalható kötelezettség – olvasható a Magyar Közlönyben.

A döntéshez csatolt mellékletekben több módosítás is akad, így vízkészlet-gazdálkodásra, vízháztartási szemléletű vízrendezésre 43,09 milliárd helyett már 73,91 milliárdot fordíthatnak, míg a Felső-Duna árvíz- és jéglevezető képességének javítására,