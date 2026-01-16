Ft
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
dél - homokhátság projekt ökológia mezőgazdaság víz duna csatorna

Heroikus küzdelem az elsivatagosodás ellen – tízmilliárdok jutnak a Dél-Homokhátság víztartásának elősegítésére

2026. január 16. 11:54

Az egyik kiemelt cél a terület vízhiányos ökológiai állapotjavítása, helyreállítása.

2026. január 16. 11:54
null

Megemelte a kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét: az eredeti Operatív Programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 129,2 százalékéig vállalható kötelezettség – olvasható a Magyar Közlönyben.

A döntéshez csatolt mellékletekben több módosítás is akad, így vízkészlet-gazdálkodásra, vízháztartási szemléletű vízrendezésre 43,09 milliárd helyett már 73,91 milliárdot fordíthatnak, míg a Felső-Duna árvíz- és jéglevezető képességének javítására, 

a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítására, fejlesztésére 40 milliárd forint helyett 10 milliárd forintot szánnak.

A dokumentumból kiderült, hogy plusz tétel az eddigiekhez képest a Dél-Homokhátság ökológiai állapotának javítása, a bácskai területek vízpótlása I. ütemként, melyre 26,4 milliárd forintot írtak be, és 2026. II. negyedévére kalkulálták be az összeget.

„A projekt célja a Duna–Tisza közi Homokhátság déli részének vízhiányos ökológiai állapotjavítása, helyreállítása”. Utóbbi fejlesztés megvalósulásával jelentősen javul majd Császártöltés, Kéleshalom és Jánoshalma térségének vízháztartási viszonyai is – írták. 

A projekt megvalósulása esetén a Mátételki-Kígyós-csatorna közvetlenül látná el a mátételki tározót ökológiai vízzel, és a Kígyós-főcsatornán keresztül biztosítottá válna a Bácsalmási tározó vízpótlása, illetve a Kígyós-főcsatorna alsó szakaszának a Natura 2000-es területtel érintett részeinek vízbiztosítása is – húzták alá a közleményben.

Nyáron már kongatták a vészharangot

Mint arról a Mandiner is beszámolt a nyár folyamán, drámai mértékben csökkennek Magyarország felszíni vízkészletei, az utóbbi másfél évtizedben átlagosan 14 százalékkal lett kisebb a vízmennyiség. Ebben több tényező is szerepet játszik, elsősorban a klímaváltozás. Az aszályos múlt év súlyos károkat okozott, a gazdaság teljesítményére is hatással volt.

A legsúlyosabb helyzet a Duna–Tisza közi homokhátság térségében tapasztalható.

Itt az utóbbi évtizedekben a talajvízszint helyenként 3-5 métert süllyedt.

A felszíni állóvizek többsége eltűnt, a vizet szállító medrek sok helyen kiszáradtak. A víz eltűnése látszik a kutakon is, nem feltétlen kell tehát tudományos méréseket végezni. Mintegy 800 ezer ember él ezen a területen; amennyiben elfogy alóluk a víz, akkor előbb leáll a mezőgazdasági tevékenység, majd kiürül a térség. Így a terület érthetően kiemelt figyelmet kap az állam részéről. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pexels

Összesen 9 komment

excan1
•••
2026. január 16. 14:21 Szerkesztve
Ahogy már korábban is írtam, tanulmány van arról, hogy Magyarországon az elsivatagosodás fő oka a rengeteg szántóföld. A tanulmány szerint a szántóföldek 30%-át vissza kellene állítani rét, legelő, erdővé... Továbbá a folyószabályozás okozta gyors vízkiáramlással is kelene kezdeni valamit. És valóban, nagyon sok víztározó kellene, meg sok lápos terület, ami a folyószabályozással tűnt el... Ahol még küzdenek elsivatagosodással, az Ukrajna, ahol Magyarországhoz hasonlóan túlságosan nagy a megművelt terület a természetes, füves, fás, bokros rét-legelőhöz képest. Ahol nincs természetes növényzet, ott elpárolog a víz, ami jobban elősegíti az elsivatagosodást...
mandala-3
2026. január 16. 14:02
Első lépésként az esztelen haszontalan erdőtelepítéseket kellene megszűntetni a területen.az altalajvíz védelmét kellene biztosítani így. Második lépésként a kiadott vízjogi engedélyeket kellene felülvizsgálni. visszavonni. Ne lehessen 2-300 ha területet öntözni altalajvízzel. kisebb nagyob ipari üzemek sem használhatnának altalaj vizet
augustus2-0
2026. január 16. 13:39
Ingyenes magyar nyelvtan kurzust tartanék a Mandi újságíróinak. Egy föltételem van: nádpálcát akarok használni. Ez a cikk mindent überel, külön üdvözlöm névtelen íróját.
mlotta
2026. január 16. 12:03
Az elmúlt 15 év alatt már rég létesíteni kellett volna minimum 5 db Tiszta-tó nagyságú víztározót. Nem tették most meg futnak az események után.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.