Hová tűnik a víz?

Drámai mértékben csökkennek Magyarország felszíni vízkészletei, az utóbbi másfél évtizedben átlagosan 14 százalékkal lett kisebb a vízmennyiség. Ebben több tényező is szerepet játszik, elsősorban a klímaváltozás. Az aszályos múlt év súlyos károkat okozott, a gazdaság teljesítményére is hatással volt. Szakértők már most figyelmeztettek, hogy a száraz tél és tavasz után az év második felére sem jobbak az előrejelzések, és bizony elképzelhető, hogy a 2022-es helyzettel kell szembenéznünk.

Három évvel ezelőtt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarország területének mintegy 85 százalékát érintette az aszály. Ennél csak néhány alkalommal volt súlyosabb a helyzet, például 2003-ban, amikor az ország szinte egészén, 88 ezer négyzetkilométeren pusztított a szárazság. Nem meglepő tehát, hogy a kormány nemzeti üggyé, stratégiai kérdéssé emelte a vízvisszatartást. Ez annyit jelent, hogy nem folyhat ki több víz az országból, mint amennyi bejön. Most kell közbelépni, hogy ne legyen sivatag Magyarországból.