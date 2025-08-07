Ft
08. 07.
csütörtök
A Jó Arcok segítik a fogyatékosokat, a Zebra bokán rúgja a hivatásos hergelőket

2025. augusztus 07. 09:53

Gőzerővel zajlik a Digitális Polgári Körök megalakulása, már csaknem 56 ezer tagjuk van, többen már programot is hirdettek.

2025. augusztus 07. 09:53
Zebra Digitális Polgári Kör

Folyamatosan, napról-napra nő a Digitális Polgári Körökbe (DPK) jelentkezők és az abban már résztvevők száma, továbbá egyre több információ derül ki arról is, kik a tagjaik, vezetőik a különböző témákkal foglalkozó DPK-knak. Hogy még több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, Orbán Viktor szerda délelőtt meghívót tett közzé a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök azt írta, meghívja az általuk alapított Digitális Polgári Körbe azon honfitársait, akik készek tenni azért, hogy a magyar kultúrát, identitást és szabadságot megóvják az online világban is. S hozzátette, Tusványos óta a magyarság digitális honfoglalásba kezdett, amely során a hazájukat szerető magyarok elfoglalják méltó helyüket a közösségi médiában, ezzel egyszer s mindenkorra véget vetve a globalisták és hazai kitartottjaik által szabadjára engedett online gyűlöletkultúrának.

Orbán Viktor

Egy határok nélküli szellemi műhelyt építünk.

„Egy határok nélküli szellemi műhelyt építünk, amely egyúttal digitális menedékül is kíván szolgálni a jóakaratú magyarok sokaságának - a többségnek, aki ez idáig nem találta helyét a közösségi média sokszor kegyetlen őrületében” – fogalmazott Orbán Viktor. 

A DPK-k honlapján nyomon lehet követni, hogy eddig hányan csatlakoztak  – csütörtökön reggel, nem sokkal 8 óra után ez a szám 55 ezer 842 volt –, s hogy eddig milyen tematikájú közösségek alakultak. A miniszterelnök vezetésével létrejött egyes számú DPK-ba ismert közéleti személyiségek léptek be, politikusok, üzletemberek, művészek, sportolók, tudósok.

Eddig 25 tematikus DPK alakult meg, de továbbiakat is lehet kezdeményezni, ezeket folyamatosan bírálják el a szervezők. 

A már működő DPK-k és vezetőik:

Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós 
Gazdálkodj okosan – Palóc André 
Üzleti – Nagy Elek 
Sportolók – Baji Balázs 
Háborúellenes – Kiss Rajmund 
Drogellenes – Horváth László 
Migrációellenes – Dezső Tamás 
Gyermekvédelmi – Király Nóra 
Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál 
Roma – Sztojka Attila 
Vidéki – Gyopáros Alpár 
Egészséges nemzetért – Takács Péter 
Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin 
Női – Marsi Anikó 
Zebra – Kocsis Máté 
Bántalmazott nők – Vitályos Eszter 
Fradi – Kubatov Gábor 
Tudomány és AI – Jakab Roland 
Budapesti – Szentkirályi Alexandra 
Büszkeség – Schmidt Mária 
Jó arcok – Dopeman 
Beszélgető – Skrabski Fruzsina 
Nemzetek Európája – Bóka János 
Családokért – Gyurkó Kata 
Keresztény – Máthé Zsuzsa 

Az elnevezésükből kiderül, hogy ezek a társaságok a jövőben mivel szeretnének foglalkozni, többnek a vezetője már „programot” is hirdetett. Dopeman például azt mondta, ő és a többi jó arc segíteni szeretne az elesetteken, fogyatékos, hátrányos helyzetű embereken.

A Kocsis Máté vezette Zebra pedig az álhírek ellen lépnek fel. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt írta a Facebook-oldalán, hogy „a Zebra lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket!” Ebbe a csoportba is ismert közéleti személyiségek léptek be, többek között 

Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Nagy Feró, Németh Balázs, Oberfrank Pál, Szijjártó Péter, Vincze Ottó, L. Simon László, Nacsa Olivér, Bárdosi Sándor, Gazsó L. Ferenc, Kálomista Gábor, Selmeczi Gabriella, Szebeni István, Tóth Gabi, Fábián László.

Szánthó Miklós, a Szuverenitásvédelmi DPK vezetője azt írta a Facebook-oldalára, azért hozták létre a Szuverenitásvédelmi DPK-t, hogy a hazájukat szerető magyarok erejét összefogva segítsék a globalisták elleni küzdelmet. A Beszélgető DPK-t vezető Skrabski Fruzsina pedig közölte, ez az építkezésről szól majd, megtárgyalnak fontos elvi-gyakorlati témákat és amire jutnak, arról posztolnak.

 

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

 

