A Jó Arcok segítik a fogyatékosokat, a Zebra bokán rúgja a hivatásos hergelőket

A Kocsis Máté vezette Zebra pedig az álhírek ellen lépnek fel. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt írta a Facebook-oldalán, hogy „a Zebra lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket!” Ebbe a csoportba is ismert közéleti személyiségek léptek be, többek között
Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Nagy Feró, Németh Balázs, Oberfrank Pál, Szijjártó Péter, Vincze Ottó, L. Simon László, Nacsa Olivér, Bárdosi Sándor, Gazsó L. Ferenc, Kálomista Gábor, Selmeczi Gabriella, Szebeni István, Tóth Gabi, Fábián László.
Szánthó Miklós, a Szuverenitásvédelmi DPK vezetője azt írta a Facebook-oldalára, azért hozták létre a Szuverenitásvédelmi DPK-t, hogy a hazájukat szerető magyarok erejét összefogva segítsék a globalisták elleni küzdelmet. A Beszélgető DPK-t vezető Skrabski Fruzsina pedig közölte, ez az építkezésről szól majd, megtárgyalnak fontos elvi-gyakorlati témákat és amire jutnak, arról posztolnak.
Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala