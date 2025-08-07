A Jó Arcok segítik a fogyatékosokat, a Zebra bokán rúgja a hivatásos hergelőket

Eddig 25 tematikus DPK alakult meg, de továbbiakat is lehet kezdeményezni, ezeket folyamatosan bírálják el a szervezők.

A már működő DPK-k és vezetőik:

Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós

Gazdálkodj okosan – Palóc André

Üzleti – Nagy Elek

Sportolók – Baji Balázs

Háborúellenes – Kiss Rajmund

Drogellenes – Horváth László

Migrációellenes – Dezső Tamás

Gyermekvédelmi – Király Nóra

Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál

Roma – Sztojka Attila

Vidéki – Gyopáros Alpár

Egészséges nemzetért – Takács Péter

Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin

Női – Marsi Anikó

Zebra – Kocsis Máté

Bántalmazott nők – Vitályos Eszter

Fradi – Kubatov Gábor

Tudomány és AI – Jakab Roland

Budapesti – Szentkirályi Alexandra

Büszkeség – Schmidt Mária

Jó arcok – Dopeman

Beszélgető – Skrabski Fruzsina

Nemzetek Európája – Bóka János

Családokért – Gyurkó Kata

Keresztény – Máthé Zsuzsa

Az elnevezésükből kiderül, hogy ezek a társaságok a jövőben mivel szeretnének foglalkozni, többnek a vezetője már „programot” is hirdetett. Dopeman például azt mondta, ő és a többi jó arc segíteni szeretne az elesetteken, fogyatékos, hátrányos helyzetű embereken.