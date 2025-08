Dopeman: Orbán eléggé Zen-figura, anélkül, hogy esetleg tudna róla

Azt elismerte, hogy Orbán Viktort mint pragmatikus politikusra fog szavazni a parlamenti választáson, de kritikus éllel figyeli a kormányzását, vannak alapvető rendszerkritikái a mindenkori magyar kormányokkal szemben. A miniszterelnök azt mondta neki, a DPK-k nem csupán pártpolitikai, választási mozgósítási céllal alakulnak meg, hanem a társadalmi párbeszéd kialakítása a célja, itt lehet értelmesen beszélgetni, kérdéseket feltenni, ide jöhetnek, bizonytalanok, ellenzékiek.

„Akár tiszások is??!!” – kérdezte döbbenten Rónai. „Igen, ha tudnak viselkedni – válaszolta –, de elnézve a kommenteket nem nagyon képesek rá”.

Magyar Péter ugyanis monopolizálta a digitális erőszakot”

– tette hozzá. Magyar Péter elkezdte használni a gyűlöletet, de most már a gyűlölet használja őt. De jó eszű stratégaként rájött Orbán arra, hogy ezzel nem lehet versenyezni, de nem is kell, a DPK-kal tud alternatívát felmutatni – mondta. A jó arcok is ebben a szellemben fog tevékenykedni, és a fogyatékkal élőket, rászorultakat is szeretnék támogatni.

A műsorvezető szóba hozta, hogy Dopeman korábban nőverésről társalgott. Ezt nem vitatta, de rögzítette, hogy csak beszélt róla, soha nem ütött meg nőt. Azzal magyarázta, hogy ő nem rózsalovag, hanem gengszter rapper.

Hogy rombolsz le egy karaktert, aki csak épülni tud?”

– kérdezett vissza. S hozzátette, joggal borzadnak el az emberek, de Apollinaire, Zola, Scorsese alkotásaiban is fellelhetőek ezek a motívumok, s kijelentette, van olyan megbotránkoztató szöveg, amely ünnepelt amerikai rapper dalának a tükörfordítása. Ő azonban nem azonosítja magát ezekkel a szövegekkel, ha pedig mások azonosítják vele, az nem érdekli.

Nyitóképünk: képernyőfotó/YouTube