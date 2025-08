Itt a csoport, amibe Orbán Viktor meghívta azokat, akik készek megóvni a magyar kultúrát, identitást és szabadságot

„A mai napon úgy döntöttem, meghívom az általunk alapított Digitális Polgári Körbe azon honfitársaimat, akik készek tenni azért, hogy a magyar kultúrát, identitást és szabadságot megóvjuk az online világban is. Csatlakozz közénk az alábbi csoportra kattintva és légy részese a magyar történelem első digitális országépítésének!” – írta szerda reggel Orbán Viktor, aki szerint a Tusványos óta a magyarság digitális honfoglalásba kezdett, amely során a hazájukat szerető magyarok elfoglalják méltó helyüket a közösségi médiában, ezzel egyszer s mindenkorra véget vetve a globalisták és hazai kitartottjaik által szabadjára engedett online gyűlöletkultúrának.

Néhány nap leforgása alatt már több mint 55 ezren lettünk, így ezzel párhuzamosan kezdetét is vehette a közös gondolkozás. Egy határok nélküli szellemi műhelyt építünk, amely egyúttal digitális menedékül is kíván szolgálni a jóakaratú magyarok sokaságának – a többségnek, aki ez idáig nem találta helyét a közösségi média sokszor kegyetlen őrületében”

– jelentette ki a kormányfő.

„Egy biztos. Élj bárhol a Kárpát-medencében, ha fontos neked a hazád sorsa, rád is számítunk ezen a közös úton! Lépj be a Digitális Polgári Kör Facebook csoportjába és alakítsuk együtt Magyarország jövőjét!” – írta Orbán Viktor.

Aki szeretne belépni, IDE KATTINTVA éri el a csoportot. „Arra szövetkezünk, hogy megvédjük kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is. A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát! Hitvallásunk jelöli ki céljaink hármas egységét: megmaradni magyarnak, megóvni szuverenitásunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban is. Ez a mi nemzeti algoritmusunk” – írták.

