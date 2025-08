„A sikeres csapatok ilyen játékosokra épülnek” – a liverpooli szurkolók szerint Szoboszlai egy Rolls Royce

Abszolút főszereplői voltak a magyar játékosok a Liverpool főpróbájának, amikor is az angol bajnok kétszer is megmérkőzött egymás után a spanyol Athletic Bilbaóval az Anfield Roadon. Az első találkozón Pécsi Ármin egy hatalmas védéssel mutatkozott be a liverpooli közönségnek, a másodikon pedig Szoboszlai Dominik remekelt (de Kerkez Milos is megállta a helyét), gyakorlatilag nem volt olyan támadás, amiből ne vette volna ki a részét, a 3–2-es győzelem során két gól előtt is tőle indult az akció.