Hercegnőnek kijáró fogadtatás – itt az első kép Szoboszlai Dominik kislányáról! (FOTÓ)

A Liverpool klasszisa több információt nem is osztott meg a csöppségről, még a nevét sem árulta el, felesége, Buzsik Borka viszont most saját Instagram-történetében mutatta meg a picit, akit már nagyon vártak haza – nem is akármilyen fogadtatásban részesítették!

Fotó: instagram.com/borkabuzsik

A válogatott csapatkapitányának ennél kerekebb nem is lehetne az élete: májusban első magyarként, a Liverpool alapembereként emelhette magasba a Premier League-serleget, most pedig élete legkülönlegesebb pillanatát élte át gyermeke születésénél. Szoboszlai a nagy pillanatnál még személyesen lehetett jelen, ám nem sokkal később vissza is tért Liverpoolba, hiszen az angol bajnok hétfő este már a spanyol Athletic Bilbaóval játszott dupla felkészülési meccset – újabb remek magyar teljesítményekkel.