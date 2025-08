„KIFEJEZETTEN MEGSZERETTEM BAYER ZSOLTOT

Igazából csak péntek óta, mert akkor dobta be valaki a postaládánkba az első, nekem szóló, természetesen mocskolódó, névtelen levelet. Az igazság az, hogy szerintem nem így kellene névtelen levelet írni! Egyszerűen elviselhetetlen, ha a betűk összefolynak, és az a szörnyű helyzet áll elő, hogy a névtelen, mocskolódó levél címzettjének nincs türelme átrágni magát a betűhalmazon. Én tényleg igyekeztem, elég gyorsan kiszúrtam magamnak a kommunista, zsidóbérenc, náci, sváb, szemét MDF-es, na meg persze a Tisza párti Magyar Péter talpnyalója kifejezéseket, és tényleg bosszantott, hogy képtelen vagyok végigrágni magam a már említett betűhalmazon. És aztán jött Bayer Zsolt, aki nemhogy aláírta, de az üzenetét még publikálta is blogbejegyzésében. Ő a tőle elvárható színvonalon, közérthetően kifejtette, hogy Fleck Zoltán jogász elmebeteg, gátlástalan, rohadék, barom, potenciális Lenin-fiú. Leírta azt is, hogy mit szeretne. Hát az ELTE Jogtudományi Karáról azonnal kirúgni ezt a rohadék tanszékvezetőt. Most őszintén! Hát nem jobb ez így? Milyen snassz a 120. sorba eldugni, hogy dögöljek meg…

Most már sokadszor ajánlom fel szolgálataimat a Karmelitának. Pro bono vállalom, hogy kurzust tartok a Digitális Harcosoknak arról, hogyan kell egy kifogástalan, névtelen levelet megírni. Most csak annyit, hogy attól még nem lesz komoly, hogy írógéppel írják, de én a nyomtatót se javaslom. Tessék kézzel írni, lehetőleg gyöngybetűkkel! Ami a lényeg: a központozás. Most csak annyit, hogy legyen az írás szellős, legyen több bekezdése, sőt, le kell mondani az idézetek halmozásáról is! A Bayer-féle undormány szavak legyenek kisebbségben az olyan polgári kifejezésekkel szemben, mint kiábrándító, csúnya fiú, nem ezért dédelgettünk, gyere vissza apához, még bármi lehet belőled, gondolj csak Menczer Tamásra vagy Hende Csabára, ezekből kell sok! Rogán Antal ajánlatát várom mielőbb.

Üdvözlettel:

Egy keresztény, konzervatív, magyar polgár, Havas Henrik

2014. június – Bayer Zsolt vs. Havas Henrik a Fidelitas Nyári Szabadegyetemén. A két újságíró a média szerepéről, és közéleti kérdésekről beszélgetett.”

Nyitókép: Havas Henrik Facebook-oldala