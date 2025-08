Még sok megtért Dopemant kívánunk a nemzeti oldalnak – akiket a szívük segít a harcban Magyarországért!

Dopeman itt valószínűleg arra céloz, hogy Majka még 2002-ben, teljesen ismeretlen srácként költözött be az RTL Klub Való Világ villájába. A valóságshow keretein belül a villalakókhoz rövid időre Dopeman is csatlakozott. Itt barátkoztak össze, a show után közös lemezt is készítettek. Majka 2003-ban tagja lett Dopeman csapatának, a La Mafia Familiának, és Dopeman irányításával Londonban rögzítette bemutatkozó stúdióalbumát, amely szintén 2003-ban, Az ózdi hős címmel jelent meg. 2004-ben Majka már Dopeman nélkül dobta piacra következő lemezét.

A két rapper közötti nézeteltérés kezdete nagyjából erre az időszakban kezdődött, azóta bizonyos időközönként be-beszólnak egymásnak.

Az interjúban arra is kitért, hogyan jutott el a csúcsról a rendszerkritikáig, majd egészen a Karmelitáig: „Utána fogtam magam, belázadtam, bíróságra jártam három évig, 12 évre rá pedig fenn vagyok a Karmelitában. Ezt a nyolcadik kerületből ki csinálja meg?”

El kell fogadni nálunk, a polgári oldalon is, hogy nem csak Budából és nem csak az értelmiségből áll a világ – mondta Schmidt Mária a Dopeman-ügyről, cáfolva, hogy Dopemant a Fidesz vagy a DPK már törölte volna, miután reflektorfénybe kerültek a korábbi dalszövegei. Kiemelte:

„Mindenkinek megjöhet az esze, és ráállhat a helyes útra, nem?”

Ő azt reméli, hogy 20 év múlva Majka is „megbánja azt a dolgot”, és akkor őneki is kinyújtják a kezüket, hangoztatta Schmidt Mária.

Nagy János miniszterelnökségi államtitkár pedig aláhúzta, vannak ilyen vagány csávók ezen az oldalon is, akik nemzeti érzelműek, antiglobalisták, és készek felvenni a bokszkesztyűt is, ha arról van szó, hogy meg kell védenünk az érdekeinket.

Még a baloldali Tarjányi Péter sem zárkózott el a megértő magatartástól, noha ő azért csóválta a fejét.

„Nem haragszom. Nem ítélkezem. Nem gondolom, hogy az ember ne változhatna meg. Dopeman is megváltozhatott. Miért ne? És egy miniszterelnök is mondhatja: »Megbocsátok«. Miért ne?” A fejcsóválás pedig így hangzott: „Mintha a megbocsátás nem belső tett lenne, nem belső indíttatás, hanem politikai eszköz. Mintha nem számítana, mit tettél, csak az, hogy KINEK VAGY HASZNOS MA… Ez zavar.”

Tarjányi persze tisztán kommunista gondolkodású, és mint ilyen, soha semmit nem tesz szívből, csak érdekből.

Arra gondolni sem képes, hogy valakit kimozdít régi komfortzónájából, ha a hazáért tehet valamit.

Dopeman ezt így fordítja magyarra: „Van egy 23 agyműtétet átélt húgom, aki orvosi műhiba miatt szülési sérült, egészséges nőként járhatna, ehelyett 33 évesen pelenkázni kell. Anyám és a húgom egymást tartják életben. Sosem haknizom ezzel, most sem mondok többet erről. De amikor valaki azon van ki idegileg, hogy most Orbán belerakott kétmilliárdot a zsebembe, akkor azt mondom, hogy el lehet jönni hozzánk segíteni, amikor beszarik a húgom, lehet segíteni őt és pelenkázni. Meg lehet nézni az életünket.”

Mit lehet ehhez hozzátenni?

Talánj csak azt, sok megtért Dopemant kívánok a nemzeti oldalnak, akiket a szívük segít a harcban Magyarországért.

***