Megszületett Szoboszlai Dominik kislánya: megható bejegyzéssel tudatta a hírt

Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán egy képpel és egy rövid szöveges üzenettel jelentette be a hírt: megszületett Buzsi Borkával közös kislánya.

„Az, hogy megszülettél, a világot jelenti számomra. Köszönöm, szerelmem, hogy világra hoztad őt”

– írja a kicsinek, majd feleségének üzenve.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik májusban, a Brighton elleni bajnoki mérkőzésen lőtt gólja után beszédes gólörömével jelentette be, hogy feleségével gyermeket várnak, majd a mérkőzés után közösségi oldalán is megosztotta a hírt. Nem sokk később az is kiderült, hogy Szoboszlaiék első gyermeke kislány lesz.