Veszélyben a rénszarvasok: Skandináviát felkészületlenül érte a tartós hőhullám

Idén átlagosan 8-10 fokkal van melegebb a skandináv országokban, mint az az év ezen szakaszában normális lenne – számolt be a The Guardian. Norvégia északi részén majdnem két héten át harminc fok körüli hőmérsékletet mértek, amihez hasonlót soha korábban nem regisztráltak. De szintén jelentős hőhullám figyelhető meg Finnországban és Svédországban –állítják a klímakutatók, akik szerint a rendkívüli időjárás a meleg tengeráramlatokból származó meleg levegőnek és a magas légnyomásnak együttesen tudható be.

A szakértők szerint amennyiben ez a felmelegedés tartóssá válik, az komoly környezeti és társadalmi problémákhoz vezethet, úgy mint a kórházak túlterheltsége, erdőtüzek kialakulása, de még a rénszarvasok is veszélyben lehetnek.

A skandináv országokban azért is okozhat gondot a felmelegedés, mert az ottani infrastruktúra a hideg időre van optimalizálva, figyelmeztetnek a szakértők.

Nyitókép: Pixabay