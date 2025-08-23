Szenzációs győzelem: Kopasz Bálint világbajnok kajak egyes 1000 méteren! (VIDEÓ)

Kopasz Bálint parádés versenyzéssel megnyerte a kajak egyesek 1000 méteres versenyét a milánói világbajnokságon. A szombat délutáni döntőben további három érmet szereztek a magyarok:

nyert a férfi kenu négyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett 500, illetve 1000 méter egyesben.

Kopasz, a Patent Győr 28 éves klasszisa nagyszerű hajrával diadalmaskodott, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot,

amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka.

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenus kvartett szinte végig vezetve győzött 500 méteren, így Magyaroroszág 2007 után ünnepelhet ismét világbajnoki címet ebben a számban.

A délután egyetlen para döntőjében a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin második lett a KL2-es kategóriában, 200 méteren. A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik.

