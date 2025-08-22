Ft
Csikós Zsóka Csizmadia Kolos Magyarország kajak-kenu Milánó

Megállíthatatlanok voltak a magyarok, egymás után nyerték az érmeket a világbajnokságon

2025. augusztus 22. 16:06

Csikós Zsóka és Csizmadia Kolos is világbajnok lett.

2025. augusztus 22. 16:06
null

A magyar versenyzők három érmet szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon: Csikós Zsóka K-1 1000 méteren, Csizmadia Kolos pedig K-1 200 méteren lett első, míg a férfi kajak négyes másodikként ért célba 500 méteren – összegzett a Magyar Távirati Iroda.

Az eredményes elő- és középfutamos szereplésnek köszönhetően mind a hét fináléban volt magyar hajó, és a versenyzők több számban is éremeséllyel szálltak vízre.

Kezdésként Fejes Dánielért lehetett szorítani, aki két futamgyőzelemmel került a döntőbe a férfi kenu egyesek 500 méteres versenyében. Az MTK 25 éves olimpikon sportolójának többek között a címvédő moldovai Szergej Tarnovszkival és a júniusi, racicei Európa-bajnokságon győztes cseh Martin Fuksával kellett megküzdenie azok után, hogy ő maga negyedikként zárt a kontinensviadalon. A rajtja nem sikerült túl jól, az ellenfelek kissé elléptek tőle és ugyan a táv második felében feljebb tudott kapaszkodni, az éremszerzés ezúttal sem jött össze neki, ismét negyedik lett. A győzelmet az orosz Zahar Petrov szerezte meg.

Ez követően három olimpiai szám fináléja következett.

A férfi kajak négyesek 500 méteres küzdelme szokás szerint szoros versenyt ígért, a nézőknek nem is kellett csalatkozniuk. Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összeállítású magyar kvartett a 3-as pályáról rajtolt, a fehéroroszok és a lengyelek között, a címvédő és olimpiai bajnok németek a 8-asról, a Párizsban bronzérmes spanyolok pedig az 5-ösről vágtak neki a távnak. A magyarok jól kezdtek, majd féltávnál másodikak voltak a portugálok mögött. A verseny második felében vezettek is, de a portugálok visszatámadtak és végül, ha csak öt századmásodperccel is, de a két éve is ezüstérmes magyarok elé kerültek. Harmadikként a spanyolok zártak.

A friss Európa-bajnok, Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese alkotta női kajak négyes az előfutamban harmadikként ért be, majd egy nagyszerű győzelemmel lépett tovább a legjobb kilenc közé, ahol a 7-es pályára került, közvetlenül a címvédő és ötkarikás bajnok új-zélandiak mellé. A párizsi olimpián harmadik lett a magyar egység, Fojt és Pupp annak a sikernek is részese volt, s most új társakkal akartak újabb szép eredményt elérni. Ez azonban már a rajt után távolodni látszott, s a gyenge kezdés után nem jött az erősebb folytatás sem. A magyarok végül ezúttal nem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába, hetedikként értek be. Az élen spanyol, kínai, fehérorosz volt a sorrend, az új-zélandiak lettek a negyedikek.

A Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenus duó szerdán egy harmadik hellyel nyitott a kenu kettesek 500 méteres küzdelmében, a csütörtöki középfutamban pedig második lett. A szegedi duó az idény elején, a világkupákon remekelt, a júniusi Eb-n pedig két bronzérmet szerzett, ifjabb Foltán László szövetségi kapitány pedig előzetesen úgy vélte, a vb-n előrébb léphet. Tavaly Párizsban negyedikként zártak, a pénteki döntős mezőnyben pedig ott volt az olimpia első három helyezettje, igaz, most az egyben címvédő kínai Szun Meng-ja, az ukrán Ludmila Luzan és a kanadai Katie Vincent is új párral indult. A mezőnyt a friss Eb-győztes spanyol Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska duó tette bombaerőssé.

A magyarok a lelátóhoz közel eső 8-as pályáról, az ukránok mellől rajtoltak, a többi magyar egységhez hasonlóan visszafogottan. Később sikerült kissé felzárkózniuk, féltávnál negyedikek voltak, de az élen haladó ukrán, kanadai, spanyol triót nem tudták megszorongatni és a végén még a fehéroroszok is eléjük kerültek, így az ötödik helyen végeztek.

A Racicében három aranyérmet szerző Csikós Zsóka - aki az Eb-hez hasonlóan három számban indul Milánóban - már szerdán, az előfutamból biztosította a helyét a K-1 1000 méter döntőjében, amelyben az előzetes várakozások alapján az új-zélandi Aimee Fisher lehetett a legnagyobb riválisa, de ott volt az indulók között a tavalyi, szamarkandi vb bronzérmese, a svéd Melina Andersson is.

A 24 éves szolnoki kajakos a sikerrel megvívott délelőtti 500 méteres középfutam után néhány órával szállt vízre az egy kilométeres fináléban, amelyben az ausztrál Alyssa Buck és Fisher társaságában gyorsan kivált a mezőnyből. Ötszáz méterhez együtt érkezett ez a hármas, majd Fisher leszakadt, Csikós pedig a hajrában fokozatosan zárkózott az ausztrálra, le is hagyta, s végül magabiztosan szerezte az aranyérmet - élete első felnőtt vb-jén.

A pénteki döntős programot két sprinttávú futam zárta. Az elsőben a kenus Hajdu Jonatán - aki már tíz évvel ezelőtt, a legutóbbi milánói vb-n is ott volt - a 3-as pályáról vágott neki a 200 méteres távnak. A 29 éves dunaújvárosi sportoló negyedik volt Racicében, most pedig ötödikként ért célba. A győzelem az üzbég Artur Gulijevé lett.

Hajduhoz hasonlóan az olimpiai negyedik kajakos, Csizmadia Kolos is a negyedik helyen végzett a júniusi kontinensviadalon, a csütörtöki középfutamban azonban alaposan megszorongatta a szerbek Európa-bajnokát, Strahinja Dragosavljevicet, aki csak célfotóval előzte meg őt. A szegediek 29 éves versenyzője a döntőben aztán semmit nem bízott a véletlenre, kilőtt a rajtból és végig vezetve, a saját maga által diktált tempót végig bírva megnyerte a küzdelmet, parádés győzelmet aratva, joggal ütve a mellét a célba érkezést követően. A magyarok legutóbb 1997-ben, Dartmouth-ban ünnepelhettek vb-győzelmet ebben a számban, akkor Fehérvári Vince lett világbajnok.

FÉRFIAK
K–1 200 m
1. Csizmadia Kolos 34.29 mp
2. Andrea Di Liberto (Olaszország) 34.54
3. Badri Kavelasvili (Georgia) 34.64

K–4 500 m
1. Portugália (Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista, Pedro Casinha) 1:18.93 p
2. MAGYARORSZÁG (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor) 1:18.98
3. Spanyolország (Adrian del Rio, Alex Graneri, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade) 1:19.33

C–1 200 m
1. Artur Gulijev (Üzbegisztán) 38.63 mp
2. Pablo Grana (Spanyolország) 38.66
3. Szergej Szvinarjov (Oroszország) 38.82
...
5. Hajdu Jonatán 39.25

C–1 500 m
1. Zahar Petrov (Oroszország) 1:46.27 p
2. Martin Fuksa (Csehország) 1:46.71
3. Szergej Tarnovszki (Moldova) 1:47.38
4. Fejes Dániel 1:47.57

NŐK
K–1 1000 m
1. Csikós Zsóka 3:50.46 p
2. Alyssa Buck (Ausztrália) 3:51.53
3. Aimee Fisher (Új-Zéland) 3:54.11

K–4 500 m
1. Spanyolroszág (Sara Ouzande, Lucia Val, Estefania Fernandez, Barbara Pardo) 1:32.58 p
2. Kína (Li Tung-jin, Jü Si-meng, Vang Nan, Vang Ji) 1:32.68
3. Fehéroroszország (Marharita Tkacsova, Vladiszlava Skrihanava, Ina Szaucsuk, Nadzeja Kusner) 1:32.80
...
7. MAGYARORSZÁG (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) 1:34.26

C–2 500 m
1. Ludmila Luzan, Irina Fedorin (Ukrajna) 1:53.30 p
2. Zoe Wojtyk, Katie Vincent (Kanada) 1:54.36
3. Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 1:54.84
...
5. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:55.11

A további program
szombat
9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők
14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők

vasárnap
10.00: 200 és 500 méteres, valamint para döntők
14.00: 5000 méteres döntők

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2025. augusztus 22. 18:43
Hajra magyarok ! koszonjuk szepen ! tovabbi szep ermeket !
Obsitos Technikus
2025. augusztus 22. 17:52
Bizos van valaki, aki megmondja, hogy ez a hír miért szar. Csak sajnos az ilyeneket már rég kiraktam az ólba.
rugbista
2025. augusztus 22. 17:12
A németek még semmilyen érmet nem nyertek. Tudnivaló azért az is, hogy az olimpiákra hegyezik ki a formát. London (elöl a német, utána a magyar éremszám): 3-2-3; 3-2-1. Rio: 4-2-1; 3-0-0. Tokió: 2-1-4; 3-2-1. Párizs: 2-2-2; 0-4-3)
rugbista
2025. augusztus 22. 17:07
Gratulálunk, de olimpiai számokban azért nem döfhetjük ki a mellünket. Nem baj, lesz még javítás!
