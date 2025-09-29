Korrupciót kiáltanak az oroszok elleni szankciók feloldása miatt – a németek és az ukránok a leghangosabbak

„Elképesztő, hogy ez megtörténhetett. Az oroszokat azért függesztették fel, mert tudatosan és agresszívan szegték meg az olimpiai chartát. Azóta semmi sem változott velük kapcsolatban.”

A német szövetség alelnöke, Karl Quade szintén döbbenten vette tudomásul a történteket:

„Muszáj tiszteletben tartanunk a döntést, hiszen a többség akarata dönt. Nekünk csak egy szavazatunk volt, és mi szerettük volna, ha nem így történik. Elfogadni is nagyon nehéz az egészet. 2014-ben ott volt Szocsiban az államilag finanszírozott doppingprogramjuk, majd jött a Krím-félsziget annektálása. 2022-ben lerohanták Ukrajnát, és azóta sincs béke, folyamatos az orosz agresszió. Egész egyszerűen más világpolitikai konfliktusok miatt háttérbe szorult az orosz-ukrán konfliktus. Más országok is háborúban állnak, nem csak Oroszország. Az alapos vitára viszont egyáltalán nem maradt időnk.

A gázai helyzet is szerepet játszott a mostani döntésben, de én fel sem fogom, hogy az izraeliek helyzete hogyan hasonlítható össze az oroszokéval. Nekem úgy tűnt, hogy már előre eldöntötték, mi legyen, és rengeteg beszédet előre megírtak”

– fogalmazott Quade.