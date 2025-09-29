Ft
Korrupciót kiáltanak az oroszok elleni szankciók feloldása miatt – a németek és az ukránok a leghangosabbak

2025. szeptember 29. 11:49

Az ukrán sportminiszter, Matviy Bidny nem tudja, hány rubelt kapott Andrew Parsons azért, hogy elárulja az olimpiai eszméket. A korrupció gyanúja azután merülhet fel a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság vezetőjénél az ukrán sportvezető szerint, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja lett a téli paralimpiára készülő szervezetnek.

2025. szeptember 29. 11:49
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szombati, szöuli közgyűlésén úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a szervezetnek. Az elnöki poszton újraválasztották a brazil Andrew Parsonst, akit egy ukrán sportvezető korrupcióval vádol.

Nem Kirsty Coventryt vádolják korrupcióval, hanem Andrew Parsonst / Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Ahogy arra beszámolójában a Magyar Távirati Iroda is rámutat: 

az oroszokat és fehéroroszokat az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. A mostani döntéssel megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói – akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is – ott legyenek a márciusi, milánói-cortinai téli paralimpián.

A versenyen szereplő hat sportág nemzetközi szövetségénél ugyanakkor 

  • továbbra is felfüggesztett a tagságuk, 
  • a kvalifikációs rendszer így egyelőre kidolgozásra vár. 

Időhiány miatt az elnökségi tagok megválasztását elnapolták, erre majd később, egy online közgyűlés keretében kerül sor. A grémiumba Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is pályázik – teszi hozzá az MTI.

Az eurosport.hu ezután összeszedte a reakciókat.

A német sportolók képviseletében Mareike Miller így nyilatkozott a hivatalos bejelentést követően:

„Elképesztő, hogy ez megtörténhetett. Az oroszokat azért függesztették fel, mert tudatosan és agresszívan szegték meg az olimpiai chartát. Azóta semmi sem változott velük kapcsolatban.”

A német szövetség alelnöke, Karl Quade szintén döbbenten vette tudomásul a történteket:

„Muszáj tiszteletben tartanunk a döntést, hiszen a többség akarata dönt. Nekünk csak egy szavazatunk volt, és mi szerettük volna, ha nem így történik. Elfogadni is nagyon nehéz az egészet. 2014-ben ott volt Szocsiban az államilag finanszírozott doppingprogramjuk, majd jött a Krím-félsziget annektálása. 2022-ben lerohanták Ukrajnát, és azóta sincs béke, folyamatos az orosz agresszió. Egész egyszerűen más világpolitikai konfliktusok miatt háttérbe szorult az orosz-ukrán konfliktus. Más országok is háborúban állnak, nem csak Oroszország. Az alapos vitára viszont egyáltalán nem maradt időnk.

A gázai helyzet is szerepet játszott a mostani döntésben, de én fel sem fogom, hogy az izraeliek helyzete hogyan hasonlítható össze az oroszokéval. Nekem úgy tűnt, hogy már előre eldöntötték, mi legyen, és rengeteg beszédet előre megírtak

– fogalmazott Quade.

Közben az ukrán sportminiszter, Matviy Bidny egyenesen korrupcióval vádolta meg az IPC vezetőjét, Andrew Parsonst.

Nem tudom, hány rubelt kapott azért, hogy elárulja az olimpiai eszméket.

Karl Quade szerint a pletykák ellenére ugyanakkor erről szó sincs, de az eltiltás feloldása még visszaüthet. „Vannak olyan szóbeszédek, amik szerint közel áll az oroszokhoz, de nekem úgy tűnt, hogy a lehető legsemlegesebben intézte a dolgokat. Az viszont biztos, hogy most lábon lőttük magunkat” – közölte a német sportvezető.

Mint ismert, 2025. február 6-tól március 15-ig Milánó és Cortina látja vendégül a téli olimpiai és paralimpiai játékokat. Nemrég Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke megerősítette: továbbra is fenntartják, hogy a téli olimpián csak semleges színekben indulhatnak az oroszok és fehéroroszok. Néhány szövetség, például a szánkósok és biatlonosok viszont erre sem adtak lehetőséget.

Nyitókép: Michael Nguyen / AFP

