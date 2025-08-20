Továbbra sem tudni, mi lesz az oroszokkal és a fehéroroszokkal – Párizzsal példálóznak

Alig 170 nappal a 2026-os téli olimpiai játékok előtt még mindig nem tudni, mi lesz az orosz és fehérorosz versenyzők sorsa, s akik indulhatnak is, pontosan milyen feltételek mellett.

Ezt maga Kirsty Coventry nemrég beiktatott NOB-elnök nyilatkozta a francia L'Équipe-nek, az interjút az olimpiai hírekre szakosodott Inside the Games portál szemlézte. A márciusban megválasztott dél-afrikai diplomatahölgy úgy fogalmazott, továbbra sincs végső döntés a témában, ugyanakkor sokatmondóan valószínűsítette, hogy hasonló lehet majd az eljárásrend, mint a tavalyi, párizsi nyári játékokon.

Mint ismert, az orosz és fehérorosz sportolók a francia fővárosban semlegesként, nemzeti szimbólumaiktól megfosztva és zászlajuk, himnuszuk nélkül vehettek csak részt az ötkarikás seregszemlén az ukrajnai háború miatti szankciók nyomán.

Ráadásul kizárólag komoly átvilágítást követően: az érintett sportolóknak igazolniuk kellett, hogy

nem támogatják nyíltan az ukrajnai háborút,

nem állnak kapcsolatban a honvédséggel vagy biztonsági szervekkel,

a profiljukat pedig egy szakértői csoport vizsgálta át.

Csak azok kaphattak tehát semleges státuszt, akik megfeleltek ezen szigorított kritériumoknak – végül csupán 15 orosz és 17 belarusz olimpikon vállalta be a részvételt ily módon.

Coventry egyébként korábban úgy nyilatkozott a The New York Times-nak, hogy ezek a feltételek szerinte „nagyon igazságosak” voltak, hiszen a NOB kötelessége, hogy „valamennyi sportoló részvételét biztosítsa.”

😜 ¿Hay ganas de Milano-Cortina?



🔎 Kirsty Coventry expone qué podemos esperar de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que serán los primeros con ella como presidenta del COI pic.twitter.com/0ZagcQM0IK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 26, 2025

A NOB egykori stratégája, Terrence Burns eközben úgy fogalmazott, mivel Oroszország részéről eddig nem volt semmiféle beismerés és elszámoltathatóság, ezért a NOB kemény, de kezelhető helyzetben van az orosz ügyet illetően: ha az oroszok újra csatlakozni akarnak az olimpiai mozgalomhoz, bizonyságot kell adniuk a változtatásra való hajlandóságukra. Hozzátette ugyanakkor, hogy

az olimpiának szüksége van Oroszországra a játékokon, ahogy az Egyesült Államokra vagy Kínára is. Az igazi olimpiai eszme ugyanis az, hogy »vagy mindannyian tartozunk valahova, vagy senki sem«. Ez elméletben, beszédekben és marketingkampányokban működik – de a geopolitikai világba átültetni sokkal nehezebb.”

Egy szó, mint száz, a 2026. február 2-án rajtoló olaszországi téli játékokon nagy valószínűséggel továbbra is csak semlegesként vehetnek majd részt az orosz-fehérorosz sportolók. Érdekesség, az egykori MOB-elnök és NOB-alelnök Schmitt Pál már hónapokkal ezelőtt kijelentette, az oroszokat szinte biztosan nem fogják meghívni a szóban forgó seregszemlére sem.