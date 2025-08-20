Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap

Továbbra sem tudni, mi lesz az oroszokkal és a fehéroroszokkal – Párizzsal példálóznak

2025. augusztus 20. 22:38

Noha hivatalosan még nem mondták ki, minden jel arra mutat, hogy a milánói-cortinai téli olimpián is csak semleges színekben indulhatnak a háborús szankciókkal sújtott sportolók.

2025. augusztus 20. 22:38
null

Alig 170 nappal a 2026-os téli olimpiai játékok előtt még mindig nem tudni, mi lesz az orosz és fehérorosz versenyzők sorsa, s akik indulhatnak is, pontosan milyen feltételek mellett.

Ezt maga Kirsty Coventry nemrég beiktatott NOB-elnök nyilatkozta a francia L'Équipe-nek, az interjút az olimpiai hírekre szakosodott Inside the Games portál szemlézte. A márciusban megválasztott dél-afrikai diplomatahölgy úgy fogalmazott, továbbra sincs végső döntés a témában, ugyanakkor sokatmondóan valószínűsítette, hogy hasonló lehet majd az eljárásrend, mint a tavalyi, párizsi nyári játékokon. 

Mint ismert, az orosz és fehérorosz sportolók a francia fővárosban semlegesként, nemzeti szimbólumaiktól megfosztva és zászlajuk, himnuszuk nélkül vehettek csak részt az ötkarikás seregszemlén az ukrajnai háború miatti szankciók nyomán.

 Ráadásul kizárólag komoly átvilágítást követően: az érintett sportolóknak igazolniuk kellett, hogy 

  • nem támogatják nyíltan az ukrajnai háborút, 
  • nem állnak kapcsolatban a honvédséggel vagy biztonsági szervekkel,
  • a profiljukat pedig egy szakértői csoport vizsgálta át.

Csak azok kaphattak tehát semleges státuszt, akik megfeleltek ezen szigorított kritériumoknak – végül csupán 15 orosz és 17 belarusz olimpikon vállalta be a részvételt ily módon. 

Coventry egyébként korábban úgy nyilatkozott a The New York Times-nak, hogy ezek a feltételek szerinte „nagyon igazságosak” voltak, hiszen a NOB kötelessége, hogy „valamennyi sportoló részvételét biztosítsa.”

A NOB egykori stratégája, Terrence Burns eközben úgy fogalmazott, mivel Oroszország részéről eddig nem volt semmiféle beismerés és elszámoltathatóság, ezért a NOB kemény, de kezelhető helyzetben van az orosz ügyet illetően: ha az oroszok újra csatlakozni akarnak az olimpiai mozgalomhoz, bizonyságot kell adniuk a változtatásra való hajlandóságukra. Hozzátette ugyanakkor, hogy 

az olimpiának szüksége van Oroszországra a játékokon, ahogy az Egyesült Államokra vagy Kínára is. Az igazi olimpiai eszme ugyanis az, hogy »vagy mindannyian tartozunk valahova, vagy senki sem«. Ez elméletben, beszédekben és marketingkampányokban működik – de a geopolitikai világba átültetni sokkal nehezebb.”

Egy szó, mint száz, a 2026. február 2-án rajtoló olaszországi téli játékokon nagy valószínűséggel továbbra is csak semlegesként vehetnek majd részt az orosz-fehérorosz sportolók. Érdekesség, az egykori MOB-elnök és NOB-alelnök Schmitt Pál már hónapokkal ezelőtt kijelentette, az oroszokat szinte biztosan nem fogják meghívni a szóban forgó seregszemlére sem. 

Ezt is ajánljuk a témában

KAPCSOLÓDÓ HÍR: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság előző elnökét, Thomas Bachot szerdán, a magyar államalapítás napján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) díszdoktorává avatták. Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett megjelentek magyar sportvezetők, többek között Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Fábián László MOB-főtitkár, valamint olimpiai bajnok sportolók, a Nemzet Sportolói, köztük Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia, Schmitt Pál, Kamuti Jenő, Csongrádi László, Szász Emese vívók, Kovács Ágnes úszó.

(MTI)

Thomas Bach korábbi NOB-elnök (Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP)

(Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olasztelek63
2025. augusztus 20. 23:19
Változni fog ez még. Rövidesen.
Válasz erre
0
0
Borda Lajos
2025. augusztus 20. 23:18
Ne feledjük, Carter elnök kezdte.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 20. 22:50
Hülye nobosok, nobos hülyék.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!