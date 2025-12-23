Mutatjuk a megoldást: 7 tipp, hogy stresszmentes legyen a karácsonyi vacsora a családdal

Tényleg egyszerűen kivitelezhető megoldásokban kell gondolkozni, például engedjük el a fülünk mellett a kellemetlen kérdéseket, ne reagáljunk a provokációkra, de végső esetben akár nemet is mondhatunk a meghívásra, ha azzal teszünk jót a mentális egészségünknek – írja a YourTango.

Íme, 7 tipp a stresszmentes karácsonyhoz

Amikor a lelki szemeink előtt megjelenik egy kép a karácsonyi vacsoráról, az szinte mindig egy boldog család, ínycsiklandó ételsor és szeretetteljes beszélgetés hármas kombinációját ábrázolja, a valóság azonban sokszor ellentmond ennek: régóta lappangó feszültség, apróbb veszekedés és néhány passzív-agresszív megjegyzés is beárnyékolhatja olykor az idilli eseményt.

1. Nem szabad felvenni a provokációt!