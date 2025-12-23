Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család stressz dráma szorongás karácsony

Mutatjuk a megoldást: 7 tipp, hogy stresszmentes legyen a karácsonyi vacsora a családdal

2025. december 23. 22:07

Még családi körben is komoly konfliktussá fajulhat egy vita az ünnepi asztalnál. Íme, néhány ötlet, hogy összejöjjön a stresszmentes karácsony.

2025. december 23. 22:07
null
Szabó Péter

Hamarosan itt a karácsony, a béke és a szeretet ünnepe, amelyet általában családi körben töltünk. Ez a néhány nap azonban sokaknak okoz szorongást és stresszt, miután a család ünnepi vacsorái gyakran több feszültséget eredményeznek, mint jókedvet. Íme, néhány egyszerű praktika, hogy elkerüljük a drámákat a terített asztaloknál – így lehet az idei ünnep egy stresszmentes karácsony.

 

stresszmentes karácsony
Nincs nagyobb ajándék, mint egy stresszmentes karácsony a családdal
Fotó: Pixabay



Tényleg egyszerűen kivitelezhető megoldásokban kell gondolkozni, például engedjük el a fülünk mellett a kellemetlen kérdéseket, ne reagáljunk a provokációkra, de végső esetben akár nemet is mondhatunk a meghívásra, ha azzal teszünk jót a mentális egészségünknek – írja a YourTango.

Íme, 7 tipp a stresszmentes karácsonyhoz

Amikor a lelki szemeink előtt megjelenik egy kép a karácsonyi vacsoráról, az szinte mindig egy boldog család, ínycsiklandó ételsor és szeretetteljes beszélgetés hármas kombinációját ábrázolja, a valóság azonban sokszor ellentmond ennek: régóta lappangó feszültség, apróbb veszekedés és néhány passzív-agresszív megjegyzés is beárnyékolhatja olykor az idilli eseményt.

1. Nem szabad felvenni a provokációt!

Vannak, akik úgy menekülnek el a saját életük valóságából, hogy mások életén csámcsognak. Hajlamosak kellemetlen megjegyzéseket tenni egy családtagról, annak öltözködése, alkata vagy a kapcsolati státusza tekintetében.

Ítélkezni fognak, mert félnek tükörbe nézni, ezek azonban nem az alanyról szólnak, így nem kell aggódni miattuk.

Váltsunk témát mosolyogva, hagyjuk az éles nyelvű visszavágást, mert később megbánhatjuk. Az egyetlen, akinek meg kell felelni, saját magunk. Csak ez számít.

2. Óvatosan az összehasonlítgatással

Az összehasonlítás valójában a versengésről szól, az a vágy, hogy felülkerekedjünk a másikon. A legokosabb gyerek, a legfinomabb süti, a legjobb frizura és összességében a legboldogabb élet.

Az összehasonlítgatásnak való engedés arra késztet, hogy mindig a tökéletességre törekedj, ami egyszerűen kimerítő.

Ne foglalkozzunk az összehasonlítással, csak egyszerűen élvezzük a pillanatot családunk körében.

3. Ne ítélkezzünk!

Sokan megszállottan figyelik a többiek viselkedését, hogy beleköthessenek, de ez a felfogás mindenkit csak mérgez. Ahogy nem igazán számít senki más rólunk alkotott véleménye, úgy nem szerencsés túlbecsülni a saját véleményünket sem róluk. Koncentráljuk a figyelmünket a saját életünkre!

4. Hagyjuk otthon az aggodalmainkat!

A családunk körében sokszor érezhetjük magunkat ismét gyereknek, idősebb rokonaink társaságában olyan, mintha visszarepülnénk az ifjúságunkba. Ez pedig lehetőséget ad a felhőtlen pillanatokra, elfelejthetjük a hétköznapok változatos aggodalmait, akár a szakmai, akár a privát életünk tekintetében.

5. Nem szabad belemerülni a drámába!

Akárhogy igyekszünk, a családi konfliktus sokszor csak egy szikrára vár. Bárhogy is alakul a vacsora, nem kell részt vennünk az esetleges vitában. Lépjünk ki a helyzetből például azzal, hogy felajánljuk a segítséget a mosogatásban, meglátogatjuk a mosdót, vagy csak sétálunk egyet. Azzal sincs semmi baj, ha más témára tereljük a beszélgetést. Ez másokat is arra ösztönözhet, hogy kövessék a példánkat.

6. Mosolygás és elfogadás

Ami biztos: minden helyzetben érdemes a pozitív tulajdonságokra koncentrálni a negatívak helyett. Bármennyire is frusztráló sokszor, a jelenlévők jelentik a családunkat, akiket szeretünk és ők is viszont szeretnek minket.

Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy senkit sem tudunk megváltoztatni, az segít abban, hogy egyszerűen csak mosolyogjunk és szeressük őket!

7. Bónusz: akár teljesen kihagyható az étkezés!

És végül: ha már a családdal töltött idő gondolatától is rosszul lesz valaki, akkor maradjon otthon! Nem kell vállalni a bántalmazás kockázatát

  • sem érzelmileg,
  • sem verbálisan.

A világ tele van boldogtalan emberekkel, nem kivételek ez alól a családtagok sem. Mindenkinek jogában áll nyugalomban élvezni az ünnepet és a szívére hallgatni.



Fotó: Pixabay

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyvakond
•••
2025. december 23. 22:59 Szerkesztve
Nem cikizésből írom (tényleg!), egyszerűen csak kíváncsi vagyok, hogy a sült csirkés képet mesterséges i. alkotta-e. Ez a díszítés nem túl életszerű, furcsa a bőr a mellen, meg mintha a lábak (combok) is furák lennének. Egy szerkesztő vagy admin megírhatná álnéven - ha ugyan nincs most jobb dolga...
Válasz erre
0
0
Gaz_pacho
•••
2025. december 23. 22:51 Szerkesztve
Holnapra megrendeltem egy 5 személyes tálat tele finomsággal. Vacsorára is bőven elég lesz. Szent este kipipálva. Utána napokban jönnek a rokonok, politika kizárt, mert a fél rokonságot kibasznám utána az utcára....... Szóval beszélgetünk mindenről, csak politikáról nem. Az én nézeteim ismertek 20-25 éve , nagyon nem mernek belém állni, én sem provokálok senkit.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!