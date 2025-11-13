Adventi vásárok 2025-ben – mutatjuk, hol és mikor gyúlnak fel a karácsony fényei Magyarországon

Ahogy beköszönt a november vége, kis hazánk települései lassan fénybe borulnak, és a terek megtelnek faházakkal, forralt bor illattal és gyerekzsivajjal. Fontos azonban leszögezni, hogy a karácsonyi vásárok nem csupán az ajándékvásárlásról szólnak – sokkal inkább az advent igazi üzenetéről: a várakozásról, a lelassulásról és az együtt töltött pillanatokról.

Mikor kezdődik az advent idén?

Az advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal kezdődik – ez az egyházi év kezdete, amikor a keresztény világ Krisztus eljövetelére készül.

2025-ben november 30-án gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún.

A négy gyertya a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelképezi – ugyanis ezek a karácsonyi időszak legfontosabb üzenetei is. Az advent célja nem a rohanás, hanem az elcsendesedés, a közös készülődés és várakozás, valamint annak átélése, hogy a karácsony nem egyetlen nap, hanem egyúttal egy lelki folyamat is. Éppen ezért az adventi vásárok ma már nem csak a „shoppingolás” terepei.