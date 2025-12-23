Ft
12. 23.
kedd
mandiner demjén ferenc mészáros nóra ünnep kollázs

Legyen ünnep - Kollázs Mészáros Nórával és Demjén Ferenccel

2025. december 23. 15:00

Demjén Ferenc pályája, dalai és élete kerül fókuszba Mészáros Nóra karácsonyi interjújában. A Kossuth-díjas énekes mesél gyermekkori emlékeiről, a legendás slágerek hátteréről és a közönséghez fűződő kapcsolatáról.

2025. december 23. 15:00
null

Legyen ünnep – a Kollázs első epizódjában a magyar könnyűzene legendájával, Demjén Ferenccel beszélget a Mandiner szerkesztőségének új tagja, Mészáros Nóra.
Az adásban felidéződnek Demjén Ferenc gyermekkori karácsonyi emlékei, énekesi pályájának fontos állomásai, illetve a közönséggel való különleges kapcsolata.
Szó esik a rekordnézettségű Hogyan tudnék élni nélküled? filmről és az abból készülő musicalről is.
 

Nézze meg a beszélgetést ma 18 órakor a Mandiner YouTube-csatornáján!

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész őszintén vall arról, hogy számára a közönség szeretete jelenti a legnagyobb elismerést.


Felidézi a Bergendy és a V’Moto-Rock korszakát, valamint azokat a dalokat, melyek generációk életének váltak meghatározó részévé.
Demjén Ferenc a jelenről és a jövőről is beszél, továbbá elárul pár kulisszatitkot a decemberi Aréna-koncertekről és a jubileumi turnéról is.

Az ünnepi interjú érzékeny, zenével átszőtt portrét rajzol Demjén Ferencről, aki hű maradt önmagához, dalaihoz és közönségéhez.
A beszélgetésből egy olyan művész képe bontakozik ki, akinek őszintesége és érzelmi nyitottsága ma is megszólítja a hallgatókat.

 

 

 

 

 

 

