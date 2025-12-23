Legyen ünnep - Kollázs Mészáros Nórával és Demjén Ferenccel

Legyen ünnep – a Kollázs első epizódjában a magyar könnyűzene legendájával, Demjén Ferenccel beszélget a Mandiner szerkesztőségének új tagja, Mészáros Nóra.

Az adásban felidéződnek Demjén Ferenc gyermekkori karácsonyi emlékei, énekesi pályájának fontos állomásai, illetve a közönséggel való különleges kapcsolata.

Szó esik a rekordnézettségű Hogyan tudnék élni nélküled? filmről és az abból készülő musicalről is.



A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész őszintén vall arról, hogy számára a közönség szeretete jelenti a legnagyobb elismerést.



Felidézi a Bergendy és a V’Moto-Rock korszakát, valamint azokat a dalokat, melyek generációk életének váltak meghatározó részévé.

Demjén Ferenc a jelenről és a jövőről is beszél, továbbá elárul pár kulisszatitkot a decemberi Aréna-koncertekről és a jubileumi turnéról is.