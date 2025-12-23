Videón a bizonyíték: az Európai Unióban sem mindenhol alapjog a magyarság vállalása

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Egy családtörténeten keresztül beszél a felvidéki magyarság jogfosztásáról és identitásharcáról Kelemen Petra Piroska.
„Ha ezért a videóért hat hónap börtön jár, akkor leülöm” – ezzel a mondattal vált ismertté az a felvétel, amelyben Kelemen Petra Piroska felvidéki magyar hagyományőrző saját családjának történetén keresztül beszél a felvidéki magyarság kollektív traumáiról.
A Piros7 elemzése szerint a közösségi médiában terjedő videó nem politikai provokációként, hanem személyes vallomásként hat: családi emlékeken, túlélők történetein keresztül mutatja be a kitelepítések, jogfosztások és megbélyegzések következményeit.
A megszólaló felidézi, hogy nagyszüleit és dédszüleit a második világháború után marhavagonokba rakták, állampolgárságuktól megfosztották és idegen földre száműzték, pusztán azért, mert nem voltak hajlandók reszlovakizálni.
Elmondása szerint családtagjait háborús bűnösként kezelték, noha semmilyen bűnt nem követtek el;
egyetlen „vétkük” az volt, hogy magyarként akartak élni. Külön kitér dédapjára is, aki magyar honvédként szolgált, mégis kollektív bűnösség alá esett.
A videó egyik legerősebb üzenete az identitás nyílt vállalása: „Nem vagyok ‘ová’. Magyar vagyok.” Kelemen Petra Piroska hangsúlyozza, hogy ezt akkor sem hajlandó megtagadni, ha ezért jogi következmények érhetik. A hat hónap börtön lehetősége nem elrettentésként jelenik meg, hanem annak bizonyítékaként, hogy szerinte egy európai uniós országban ma is büntethető lehet a kényelmetlen igazság kimondása.
A megszólalás végén az államfőhöz fordul: nem vádol, hanem kér. Arra figyelmeztet, hogy a múlt megismétlése nemcsak az elődök emlékét sérti, hanem a felvidéki magyar gyermekek jövőjét is veszélyezteti. Az üzenet lényege egyetlen mondatban foglalható össze: a történelmet nem szabad újra elkövetni.
