Videón a bizonyíték: az Európai Unióban sem mindenhol alapjog a magyarság vállalása

egyetlen „vétkük” az volt, hogy magyarként akartak élni. Külön kitér dédapjára is, aki magyar honvédként szolgált, mégis kollektív bűnösség alá esett.

A videó egyik legerősebb üzenete az identitás nyílt vállalása: „Nem vagyok ‘ová’. Magyar vagyok.” Kelemen Petra Piroska hangsúlyozza, hogy ezt akkor sem hajlandó megtagadni, ha ezért jogi következmények érhetik. A hat hónap börtön lehetősége nem elrettentésként jelenik meg, hanem annak bizonyítékaként, hogy szerinte egy európai uniós országban ma is büntethető lehet a kényelmetlen igazság kimondása.

A megszólalás végén az államfőhöz fordul: nem vádol, hanem kér. Arra figyelmeztet, hogy a múlt megismétlése nemcsak az elődök emlékét sérti, hanem a felvidéki magyar gyermekek jövőjét is veszélyezteti. Az üzenet lényege egyetlen mondatban foglalható össze: a történelmet nem szabad újra elkövetni.

