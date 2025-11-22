Ft
vasárnap
migráció Orbán Viktor karácsony

Orbán Viktor karácsonyi videója kegyetlen görbe tükröt tart a nyugat-európai biztonságnak

2025. november 22. 18:25

A magyar kormányfő egy ünnepi hangulatú videóval hívja fel a figyelmet arra, mennyire fontos a biztonság az év végéhez közeledve. Orbán Viktor bejegyzésében arról ír, hogy akár a Brüsszel által kilátásba helyezett napi egymillió eurós bírságot is vállalná a határok védelméért.

2025. november 22. 18:25
null

Magyarország karácsonykor is biztonságos hely – ezt üzeni a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videója, amelyben Orbán Viktor egyértelműen kijelenti, hogy a határvédelem és a magyar emberek biztonsága nem képezheti alku tárgyát. A felvétel hangulata és üzenete szerint sokkal értékesebb a félelem nélküli élet, mint bármilyen politikai vagy pénzügyi nyomás.

Orbán Viktor új videója arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország télen is nyugodt és biztonságos úti cél mindazoknak, akik valódi európai élményt keresnek.
Orbán Viktor új videója arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország télen is nyugodt és biztonságos úti cél mindazoknak, akik valódi európai élményt keresnek.
Forrás: X / Orbán Viktor

Orbán Viktor és a brüsszeli bírság üzenete

A bejegyzésben a kormányfő így fogalmaz:

Brüsszel napi egymillió eurós bírsággal fenyeget azért, mert távol tartjuk az illegális migránsokat? Kifizetjük. A saját biztonságunkért és a tiétekért.

A miniszterelnök ezzel világossá teszi, hogy Magyarország kész vállalni a határvédelem költségeit, még akkor is, ha ezt komoly pénzügyi büntetés követné. A bejegyzés végén olvasható üzenet is erre erősít rá:

Idén karácsonykor tapasztald meg Európát úgy, ahogyan annak lennie kellene – Magyarországon.

A felvétel karácsonyi hangulata és a hozzá kapcsolódó szöveg azt sugallja, hogy Magyarország továbbra is a biztonság és a nyugalom szigete, ahol az ünnepi időszakot félelem nélkül lehet megélni. 

Nyitókép: X / Orbán Viktor

 

