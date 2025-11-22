Orbán Viktor karácsonyi videója kegyetlen görbe tükröt tart a nyugat-európai biztonságnak

Teljesen elgurult a gyógyszer Lengyelországban: egészpályás letámadást indított Magyarország ellen Tusk
Csattanós választ kapott a lengyel miniszterelnök.
A magyar kormányfő egy ünnepi hangulatú videóval hívja fel a figyelmet arra, mennyire fontos a biztonság az év végéhez közeledve. Orbán Viktor bejegyzésében arról ír, hogy akár a Brüsszel által kilátásba helyezett napi egymillió eurós bírságot is vállalná a határok védelméért.
Magyarország karácsonykor is biztonságos hely – ezt üzeni a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videója, amelyben Orbán Viktor egyértelműen kijelenti, hogy a határvédelem és a magyar emberek biztonsága nem képezheti alku tárgyát. A felvétel hangulata és üzenete szerint sokkal értékesebb a félelem nélküli élet, mint bármilyen politikai vagy pénzügyi nyomás.
A bejegyzésben a kormányfő így fogalmaz:
Brüsszel napi egymillió eurós bírsággal fenyeget azért, mert távol tartjuk az illegális migránsokat? Kifizetjük. A saját biztonságunkért és a tiétekért.
A miniszterelnök ezzel világossá teszi, hogy Magyarország kész vállalni a határvédelem költségeit, még akkor is, ha ezt komoly pénzügyi büntetés követné. A bejegyzés végén olvasható üzenet is erre erősít rá:
Idén karácsonykor tapasztald meg Európát úgy, ahogyan annak lennie kellene – Magyarországon.
A felvétel karácsonyi hangulata és a hozzá kapcsolódó szöveg azt sugallja, hogy Magyarország továbbra is a biztonság és a nyugalom szigete, ahol az ünnepi időszakot félelem nélkül lehet megélni.
Nyitókép: X / Orbán Viktor