Betelt a pohár Amerikában: lebukott a baloldali sajtó, mindenkit az orránál fogva vezetettek (VIDEÓ)

2026. január 10. 08:14

Teljesen kiakadt az amerikai alelnök.

2026. január 10. 08:14
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy egy szövetségi bevándorlási ügynök (ICE) szerdán Minneapolisban egy átfogó, 2000 ügynök bevonásával zajló intézkedés közben önvédelemből lelőtt egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az akció az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók felkutatására és a csalások, embercsempészeti ügyek feltárására irányult.

Az áldozatot „jogi megfigyelőként”, illetve egy ismert aktivista feleségeként azonosították.

A lövöldözés azonnali tiltakozást váltott ki: több száz ember gyűlt össze a helyszínen, a helyi politikusok pedig követelték az ICE azonnali távozását a városból.

Tim Walz, Minnesota állam kormányzója szerint az esemény „háború Minnesotában”, és felhívta a lakosságot a nyugalom megőrzésére.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fellépés szükséges az illegális bevándorlás és a visszaélések elleni küzdelemhez, azonban a körülmények továbbra is éles vitákat váltanak ki, miközben a helyszínen és a politikai fórumokon is erős tiltakozások zajlanak. Volt, aki amerikai zászlót égetett az után.

Felmerült, hogy esetleg a nemzeti gárdát is bevethetik, ha elfajulnának a tüntetések.

Most már biztos, hogy önvédelem volt

Egy új felvétel került elő nemrég, melyen azt lehet látni, hogy az áldozat óriási gázadással indult el a bevándorlási ügynök felé, méghozzá úgy, hogy még a kereke is kipörgött. A felvételt megosztotta az amerikai alelnök is, aki így kommentálta az eseményeket: „a sajtó undorító módon hazudott erről az ártatlan rendfenntartóról.

Szégyelljétek magatokat!”

– fakadt ki JD Vance.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Nathan HOWARD / POOL / AFP

Nyitókép: Nathan HOWARD / POOL / AFP

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cint04
2026. január 10. 10:11
ja hogy konkrétan elütötte a csávót.. ahha a legutóbbi kameraállásból milyen sokan megmagarázták hogy a fasiszta rendőr aki szegény ártatlan családanyát.. persze persze
Válasz erre
1
0
Bicsike
2026. január 10. 09:59
Én úgy tudom a Honda Odyssey az egyik legbiztonságosabb autó. Fene gondolta, hogy ilyen könnyen meg lehet halni benne… 😂
Válasz erre
0
0
fenris
2026. január 10. 09:46
Gyilkolni készülőt mentegetett guruló Schilling? De meg vagyok lepődve... a proglib mindig hazudik
Válasz erre
0
1
polárüveg
2026. január 10. 09:34
A társadalmi normák fellazítását, erodálását akarók a tekitélytiszteletnek mennek neki. Mérgező gondolatokat, magatartásokat, szokásokat terjesztenek, adnak be a társadalomnak: Ne tiszteld a megválasztott kormányt! Ne tiszteld a dolgát végző rendőrt, a katonát! Ne tiszteld a munkáját végző tanárt, tűzoltót, mentőst, bírót, stb! Ne tiszteld a másik nemet, az időset, a más foglalkozásút! Ne tiszteld a másik embertársad! Abba az országba költözöl, ahova csak akarsz a világon, kinek mi köze hozzá! Ne tisztelj senkit, mert te vagy a világ közepe, és ezért bármit megtehetsz, azt csinálsz, amit akarsz az "önkifejezési szabadság"-odban, és ha pedig merészelnek akadályozni ebben, akkor szólj be neki, rúgd fel, vagy kocsival lökd félre! - ilyen téveszméket hoznak létre a társadalmakat mérgező, erodáló eszmékkel. Hátha még ezért fizetnek is aktivistaként...akkor még ilyen szomorú esetek is előfordulhatnak, mint ez.
Válasz erre
3
0
