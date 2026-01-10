Betelt a pohár Amerikában: lebukott a baloldali sajtó, mindenkit az orránál fogva vezetettek (VIDEÓ)

Lövöldözés, zászlóégetés Minneapolisban: szövetségi ügynök végzett egy nővel, mire tüntetések robbantak ki, bevethetik a nemzeti gárdát is (VIDEÓ)
Az ICE ügynök önvédelemből lőtt.
Teljesen kiakadt az amerikai alelnök.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy egy szövetségi bevándorlási ügynök (ICE) szerdán Minneapolisban egy átfogó, 2000 ügynök bevonásával zajló intézkedés közben önvédelemből lelőtt egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az akció az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók felkutatására és a csalások, embercsempészeti ügyek feltárására irányult.
Az áldozatot „jogi megfigyelőként”, illetve egy ismert aktivista feleségeként azonosították.
A lövöldözés azonnali tiltakozást váltott ki: több száz ember gyűlt össze a helyszínen, a helyi politikusok pedig követelték az ICE azonnali távozását a városból.
Tim Walz, Minnesota állam kormányzója szerint az esemény „háború Minnesotában”, és felhívta a lakosságot a nyugalom megőrzésére.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fellépés szükséges az illegális bevándorlás és a visszaélések elleni küzdelemhez, azonban a körülmények továbbra is éles vitákat váltanak ki, miközben a helyszínen és a politikai fórumokon is erős tiltakozások zajlanak. Volt, aki amerikai zászlót égetett az után.
Felmerült, hogy esetleg a nemzeti gárdát is bevethetik, ha elfajulnának a tüntetések.
Egy új felvétel került elő nemrég, melyen azt lehet látni, hogy az áldozat óriási gázadással indult el a bevándorlási ügynök felé, méghozzá úgy, hogy még a kereke is kipörgött. A felvételt megosztotta az amerikai alelnök is, aki így kommentálta az eseményeket: „a sajtó undorító módon hazudott erről az ártatlan rendfenntartóról.
Szégyelljétek magatokat!”
– fakadt ki JD Vance.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Nathan HOWARD / POOL / AFP