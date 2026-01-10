Betelt a pohár Amerikában: lebukott a baloldali sajtó, mindenkit az orránál fogva vezetettek (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy egy szövetségi bevándorlási ügynök (ICE) szerdán Minneapolisban egy átfogó, 2000 ügynök bevonásával zajló intézkedés közben önvédelemből lelőtt egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az akció az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók felkutatására és a csalások, embercsempészeti ügyek feltárására irányult.

Az áldozatot „jogi megfigyelőként”, illetve egy ismert aktivista feleségeként azonosították.