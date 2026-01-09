Magyar Péter zsebében Von der Leyen terve: az ukránok már tudják, mi fog történni, ha Tisza-kormány lesz Magyarországon

„Magyar Péternek fontos Brüsszel, ezért ha hatalomra kerül, Ukrajna rögtön EU-taggá válhat”
Egészen elképesztő forgatókönyvek is felmerülnek az RBC cikkében: „Ha a Tisza győzelme valószínűnek tűnik, a hatóságok törölhetik vagy módosíthatják a »győztes kompenzációt«, hogy minimalizálják a vereség mértékét. A jelenlegi 5 százalékos választási küszöb csökkentése lehetővé tenné a kisebb pártok parlamenti bejutását, ami az ellenzéki szavazatok szétszóródásához és Tisza gyengüléséhez vezetne” – nyilatkozta Rasto Kužel, a Memo 98 szervezet (Szlovákia) ügyvezető igazgatója.
Szerinte, ha Orbán rájön, hogy súlyosabb vereséget fog szenvedni, nem kizárt, hogy radikálisabb lépéseket tesz – például eltörli az egyéni választókerületeket, és átáll a teljes arányos választási rendszerre.
Az ukrán lap aláhúzza: „ha Orbán összes trükkje nem segít, és Magyar mégis hatalomra kerül Magyarországon, akkor nem szabad arra számítani, hogy a magyarok azonnal Ukrajna legjobb barátaivá válnak.”
„A legfájdalmasabb problémák, mint például az Ukrajna EU-csatlakozásának vétója, azonban Magyar alatt biztosan megszűnnek. A Tisza elnöke túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak Ukrajnával kapcsolatban, és nem csak azzal kapcsolatban” – zárja cikkét az RBC.