Magyar Péter zsebében Von der Leyen terve: az ukránok már tudják, mi fog történni, ha Tisza-kormány lesz Magyarországon

„Magyar Péternek fontos Brüsszel, ezért ha hatalomra kerül, Ukrajna rögtön EU-taggá válhat”

Egészen elképesztő forgatókönyvek is felmerülnek az RBC cikkében: „Ha a Tisza győzelme valószínűnek tűnik, a hatóságok törölhetik vagy módosíthatják a »győztes kompenzációt«, hogy minimalizálják a vereség mértékét. A jelenlegi 5 százalékos választási küszöb csökkentése lehetővé tenné a kisebb pártok parlamenti bejutását, ami az ellenzéki szavazatok szétszóródásához és Tisza gyengüléséhez vezetne” – nyilatkozta Rasto Kužel, a Memo 98 szervezet (Szlovákia) ügyvezető igazgatója.

Szerinte, ha Orbán rájön, hogy súlyosabb vereséget fog szenvedni, nem kizárt, hogy radikálisabb lépéseket tesz – például eltörli az egyéni választókerületeket, és átáll a teljes arányos választási rendszerre.

Az ukrán lap aláhúzza: „ha Orbán összes trükkje nem segít, és Magyar mégis hatalomra kerül Magyarországon, akkor nem szabad arra számítani, hogy a magyarok azonnal Ukrajna legjobb barátaivá válnak.”