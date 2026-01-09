Ft
magyar péter európai unió nato magyarország Orbán Viktor ukrajna

Magyar Péter zsebében Von der Leyen terve: az ukránok már tudják, mi fog történni, ha Tisza-kormány lesz Magyarországon

2026. január 09. 11:36

„Ha Magyar hatalomra kerül, nem fogja megvétózni Ukrajna EU-csatlakozását. A fő magyar ellenzéki politikus túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak” – állítják az ukránok.

2026. január 09. 11:36
null

2026-ban számos fontos választás lesz a világon, többek között az Egyesült Államokban, Magyarországon és Izraelben – írja az RBC-Ukraine. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök régóta Ukrajna fő ellenfele Európában. Ráadásul szisztematikusan aláássa az Európai Unió és a NATO egységét, amikor különböző külső fenyegetésekre kell reagálni: az orosz agressziótól Ukrajna ellen a szankciókig és a nyugati biztonsági kezdeményezésekig” – olvasható az ukrán lap cikkében, majd a szerző reménykedve megállapítja:

Ez a krónikus irritáló tényező már áprilisban eltűnhet. Sok év után először Orbánnak van egy riválisa, aki valódi eséllyel távolíthatja el a hatalomból.”

Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz – 2. rész

Az ukrán kapcsolataival hencegő Ruszin-Szendi Romulusz is csatlakozott Magyar Péterékhez, majd, hogy-hogy nem, jó barátok lettek egy Zelenszkijhez köthető politikussal. Végül kiderült, hogy a Tisza Párt becsődölt applikációját valószínűleg egy ukrán cég fejlesztette.

Az ukránok szerint Magyar politikai ereje már régóta meghaladja a Fidesz népszerűségét. „Különböző közvélemény-kutatások szerint a kormánypárt 7–10 százalékkal lemarad” – hangoztatják, de ismerjük ezeket a számokat és azt is, kik állnak mögöttük:

„Magyar Péternek fontos Brüsszel, ezért ha hatalomra kerül, Ukrajna rögtön EU-taggá válhat”

Egészen elképesztő forgatókönyvek is felmerülnek az RBC cikkében: „Ha a Tisza győzelme valószínűnek tűnik, a hatóságok törölhetik vagy módosíthatják a »győztes kompenzációt«, hogy minimalizálják a vereség mértékét. A jelenlegi 5 százalékos választási küszöb csökkentése lehetővé tenné a kisebb pártok parlamenti bejutását, ami az ellenzéki szavazatok szétszóródásához és Tisza gyengüléséhez vezetne” – nyilatkozta Rasto Kužel, a Memo 98 szervezet (Szlovákia) ügyvezető igazgatója.

Szerinte, ha Orbán rájön, hogy súlyosabb vereséget fog szenvedni, nem kizárt, hogy radikálisabb lépéseket tesz – például eltörli az egyéni választókerületeket, és átáll a teljes arányos választási rendszerre.

Az ukrán lap aláhúzza: „ha Orbán összes trükkje nem segít, és Magyar mégis hatalomra kerül Magyarországon, akkor nem szabad arra számítani, hogy a magyarok azonnal Ukrajna legjobb barátaivá válnak.”

„A legfájdalmasabb problémák, mint például az Ukrajna EU-csatlakozásának vétója, azonban Magyar alatt biztosan megszűnnek. A Tisza elnöke túlságosan nagyra értékeli a jó kapcsolatokat Brüsszellel, ezért hatalomra kerülése után nem fog többé felesleges fejfájást okozni az Európai Uniónak Ukrajnával kapcsolatban, és nem csak azzal kapcsolatban” – zárja cikkét az RBC.

Ukrajna esetleges EU-csatlakozása Magyarország számára önmagában is rendkívüli terhet jelentene: az ukrán miniszterelnök 800 milliárd dolláros követelése Magyarországra nézve mintegy 2460 milliárd forintos, vagyis családonként az 1 millió forintot meghaladó terhet jelentene – hangsúlyozza Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

Ismert, a Tisza Párt szavazóinak 58,18 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát a Nemzet Hangja kampányban. Ezzel szemben a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson 2 millió 168 ezer magyar szavazott arra, hogy nem vállalhatjuk az Ukrajna uniós csatlakozásával járó kockázatokat. Az emberek 95 százaléka elutasította Ukrajna csatlakozását.

„Éppen ezért nem lehet a magyar emberek döntését figyelmen kívül hagyni. Mi a jövőben is kiállunk Magyarország érdeke mellett: amíg nemzeti kormány van, addig nem fognak a magyarok feje fölött dönteni Ukrajna EU-csatlakozásáról” – hangsúlyozza Orbán Balázs.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

