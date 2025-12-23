Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke bejelentette, hogy pártja az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjával (KPRF) közösen „Moszkva-Budapest” információs pontot hozna létre – írja többek között a Ria Novosztyi.

A cél, hogy magyar nyelvű tájékoztatást adjanak az oroszországi eseményekről és népszerűsítsék az orosz eredményeket a magyar társadalom körében. Thürmer szerint ezzel ellensúlyoznák a nyugati média hatását, valamint erősítenék a tudományos és kulturális kapcsolatokat. Thürmer hangsúlyozta: támogatják Oroszország ukrajnai katonai műveletét és