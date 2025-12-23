Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Magyarország orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Thürmer Gyula

Futótűzként terjed a hír az orosz sajtóban: ez a magyar párt nyíltan támogatja Putyint az ukrajnai háborúban

2025. december 23. 14:38

Most aztán árgus szemekkel figyelhetnek az oroszok.

2025. december 23. 14:38
null

Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke bejelentette, hogy pártja az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjával (KPRF) közösen „Moszkva-Budapest” információs pontot hozna létre – írja többek között a Ria Novosztyi.

A cél, hogy magyar nyelvű tájékoztatást adjanak az oroszországi eseményekről és népszerűsítsék az orosz eredményeket a magyar társadalom körében. Thürmer szerint ezzel ellensúlyoznák a nyugati média hatását, valamint erősítenék a tudományos és kulturális kapcsolatokat. Thürmer hangsúlyozta: támogatják Oroszország ukrajnai katonai műveletét és

kiállnak amellett, hogy Oroszország visszaszerezze „történelmi területeit”,

mert szerinte ez szolgálja Magyarország érdekeit is.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

yalaelnok
2025. december 23. 16:25
"Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke" és egyetlen tagja
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. december 23. 16:01
Az öreg legalább nem köpenyegforgató, ellentétben a poloskával!
Válasz erre
1
0
billysparks
2025. december 23. 15:53
Hogy amit most csinál Thürmer, az jó-e, abban erősen kételkedem. De abban egészen biztosan igaza van, hogy az oroszok totális győzelme magyar érdek.
Válasz erre
5
0
kazmer99
2025. december 23. 15:40
THÜRMER, TE AGYALÁGYULT VÉN DEBILL...HÚZD LE MAGAD A VÉCÉN, TE MOCSKOS, VÉN AGYAMENT ÁLLAT!! TE SEGGN KINYALÓ! A RUSZKIKNÁL VÉGEZTÉL ROSZTOV VÁROSÁBAN, TE VÖRÖS DIPLOMÁS VÉN KOMCSI MAJOM!!
Válasz erre
0
12
