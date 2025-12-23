Tetőfokára hágott az őrület Amerikában: bemutatták, miért veszélyes még a karácsonyra is Putyin
Egy lelkes riportalany véleményén keresztül mutatott be a CNN egy érdekes narratívát.
Most aztán árgus szemekkel figyelhetnek az oroszok.
Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke bejelentette, hogy pártja az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjával (KPRF) közösen „Moszkva-Budapest” információs pontot hozna létre – írja többek között a Ria Novosztyi.
A cél, hogy magyar nyelvű tájékoztatást adjanak az oroszországi eseményekről és népszerűsítsék az orosz eredményeket a magyar társadalom körében. Thürmer szerint ezzel ellensúlyoznák a nyugati média hatását, valamint erősítenék a tudományos és kulturális kapcsolatokat. Thürmer hangsúlyozta: támogatják Oroszország ukrajnai katonai műveletét és
kiállnak amellett, hogy Oroszország visszaszerezze „történelmi területeit”,
Ezt is ajánljuk a témában
Egy lelkes riportalany véleményén keresztül mutatott be a CNN egy érdekes narratívát.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A Der Standard szerint most már dörzsölheti a tenyerét Putyin.
A paksi bővítés lehet az apropó.
Fordulóponthoz értünk a háborúban.