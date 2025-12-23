Tetőfokára hágott az őrület Amerikában: bemutatták, miért veszélyes még a karácsonyra is Putyin

A cikkben a CNN részletesen beszámolt a Juha Kujala által is támogatott „elméletről”. Ezen elmélet szerint Oroszországban ma már kevesebb farkast vadásznak, köszönhetően a munkaképes férfiak – köztük vadászok – tömeges toborzásának. Ez pedig a ragadozók, például a medvék, rozsomákok, hiúzok és farkasok populációjának robbanásszerű növekedéséhez vezetett, ami azzal a káros következménnyel jár, hogy egyre több rénszarvas válhat az áldozatukká.
Azt azonban már senki sem tudja konkrétan megmagyarázni, hogy egész pontosan miért kelnek át a farkasok Finnországba,
egész pontosan Lappföldre.
Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP