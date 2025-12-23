Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború lappföld CNN farkas orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin rénszarvas Finnország karácsony

Tetőfokára hágott az őrület Amerikában: bemutatták, miért veszélyes még a karácsonyra is Putyin

2025. december 23. 10:59

Egy lelkes riportalany véleményén keresztül mutatott be a CNN egy érdekes narratívát.

2025. december 23. 10:59
null

Az Oroszországgal szomszédos országoknak is sok fejfájást okoz az ukrajnai háború – mutatott rá egy riportban a CNN.

Az amerikai oldal egy személyes történeten keresztül igyekezett oroszellenes képet festeni karácsony előtt. A stáb Finnországban járt, ahol egy érdekes riportot készített. Juha Kujala pedig nem habozott, amint lehetősége nyílt rá, azonnal megosztotta a gondolatait a csapattal. A férfi beszámolt róla, hogy az utóbbi időben a rénszarvascsordája szokatlan veszélybe került, ugyanis szinte naponta találkozik rénszarvastetemekkel.

És egy „gyanúsítottat” hibáztat mindezért: Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek ukrajnai háborúja hosszú távú következményekkel jár.

Az elméletről

A cikkben a CNN részletesen beszámolt a Juha Kujala által is támogatott „elméletről”. Ezen elmélet szerint Oroszországban ma már kevesebb farkast vadásznak, köszönhetően a munkaképes férfiak – köztük vadászok – tömeges toborzásának. Ez pedig a ragadozók, például a medvék, rozsomákok, hiúzok és farkasok populációjának robbanásszerű növekedéséhez vezetett, ami azzal a káros következménnyel jár, hogy egyre több rénszarvas válhat az áldozatukká.

Azt azonban már senki sem tudja konkrétan megmagyarázni, hogy egész pontosan miért kelnek át a farkasok Finnországba,

egész pontosan Lappföldre.

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

 

survivor
2025. december 23. 12:30
És a finneknek nincsen egy TIKKA golyósuk ?
Válasz erre
0
0
mivivi
2025. december 23. 12:27
Tipikus nyugati imperialista propaganda.
Válasz erre
2
0
sersem
2025. december 23. 11:38
Dronokkal dobják le a őket. Meg észak-koreai kém Zeppelinekkel.
Válasz erre
5
0
Mich99
2025. december 23. 11:29
CNN = hazugsággyár
Válasz erre
4
0
