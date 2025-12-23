Az Oroszországgal szomszédos országoknak is sok fejfájást okoz az ukrajnai háború – mutatott rá egy riportban a CNN.

Az amerikai oldal egy személyes történeten keresztül igyekezett oroszellenes képet festeni karácsony előtt. A stáb Finnországban járt, ahol egy érdekes riportot készített. Juha Kujala pedig nem habozott, amint lehetősége nyílt rá, azonnal megosztotta a gondolatait a csapattal. A férfi beszámolt róla, hogy az utóbbi időben a rénszarvascsordája szokatlan veszélybe került, ugyanis szinte naponta találkozik rénszarvastetemekkel.