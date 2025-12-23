Eltakarják Putyin elől a valóságot: saját emberei ringatják hiú ábrándokban – állítja a brit lap

November végén Vlagyimir Putyin kitüntette Szergej Kuzovlev orosz vezérezredest, aki arról értesítette az elnököt, hogy csapataikkal „teljesen felszabadították Kupjanszkot”, amely egy kicsi, de stratégiailag annál jelentősebb település Harkiv megyében. Putyin a siker bejelentése után meg is látogatta a Kupjanszkban harcoló egységek parancsnokságát, hogy utánajárjon a dolognak, Kuzovlev pedig ismét megerősítette, hogy a város orosz irányítás alá került.

Három nappal a kitüntetés átadása után Zelenszkij is a városba érkezett, és egy határjelző tábla előtt állva videóban arról számolt be, hogy az oroszok „hazudnak”, és Kupjanszk továbbra is ukrán terület. De akkor kinek van igaza? A Financial Times hétfői cikkében azt fejtegeti, hogy Vlagyimir Putyin több tábornoka és magas rangú katonai vezetője szándékosan „kiszínezi, és jobb színben adja elő Putyinnak” az addig elért eredményeket, és ez az oka, hogy az elnök továbbra sem hajlik az egyébként számára előnyös béke megkötésére, hanem továbbra is a harctéren szeretne előretörni.