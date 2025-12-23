Eltakarják Putyin elől a valóságot: saját emberei ringatják hiú ábrándokban – állítja a brit lap
2025. december 23. 08:58
A Financial Times szerint Putyin kozmetikázott jelentéseket kap a frontról. Ezért nem akar még véget vetni a háborúnak.
2025. december 23. 08:58
6 p
0
3
8
Mentés
November végén Vlagyimir Putyin kitüntette Szergej Kuzovlev orosz vezérezredest, aki arról értesítette az elnököt, hogy csapataikkal „teljesen felszabadították Kupjanszkot”, amely egy kicsi, de stratégiailag annál jelentősebb település Harkiv megyében. Putyin a siker bejelentése után meg is látogatta a Kupjanszkban harcoló egységek parancsnokságát, hogy utánajárjon a dolognak, Kuzovlev pedig ismét megerősítette, hogy a város orosz irányítás alá került.
Három nappal a kitüntetés átadása után Zelenszkij is a városba érkezett, és egy határjelző tábla előtt állva videóban arról számolt be, hogy az oroszok „hazudnak”, és Kupjanszk továbbra is ukrán terület. De akkor kinek van igaza? A Financial Times hétfői cikkében azt fejtegeti, hogy Vlagyimir Putyin több tábornoka és magas rangú katonai vezetője szándékosan „kiszínezi, és jobb színben adja elő Putyinnak” az addig elért eredményeket, és ez az oka, hogy az elnök továbbra sem hajlik az egyébként számára előnyös béke megkötésére, hanem továbbra is a harctéren szeretne előretörni.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Két tisztviselő beszámolója alapján azt állítja a lap, hogy a frontról érkező tájékoztatókban rendszeresen felnagyítják az orosz sikereket, túlozva számolnak be az ukrán áldozatokról, és elhallgatják a kudarcokat. És bár Putyin gyakran tárgyal magas rangú tisztviselőkkel, akik figyelmeztetik az Oroszországot ért kudarcokra és veszteségekre,
a katonák által közvetített kozmetikázott információk tovább éltetik benne azt a reményt, hogy a harctéren még nagyobb eredményeket érhet el
– írja a lap.
A híresztelések szerint sokan Valerij Geraszimovot, az orosz vezérkar főnökét és a megszállás főparancsnokát, valamint Szergej Sojgu korábbi védelmi minisztert hibáztatják a háború elhúzódása miatt, akik „eltakarják Putyin elől a valóságot”, és a harctéren egy olyan húsdaráló taktikát alkalmaznak, ami sok emberáldozattal jár. A lap által megszólaltatott elemzők szerint ez a belső dezinformációs jelenség sok operatív következményt von maga után. Az egyik szakértő szerint a legékesebb példa erre az, hogy Ukrajna teljes körű inváziója – Putyin előzetes kijelentése ellenére – nem ért véget pár nap alatt, hanem már lassan négy éve tart.
Az elmúlt hónapokban pedig tovább erősödött a Moszkva előretörését és katonai sikereit hirdető orosz kommunikáció. Október óta összesen hat nyilvános tájékoztatót tartottak a frontvonalakról, amelyeken három alkalommal Putyin katonai egyenruhában vett részt. Pénteki négy és fél órás sajtótájékoztatóján pedig újra hangsúlyozta az orosz elnök, hogy Moszkva egyértelműen győztes pozícióban van.
„Csapataink folyamatosan törnek előre a frontvonalon, az ellenség pedig hátrál”
– állította, és még az év vége előtt újabb katonai sikereket helyezett kilátásba a harctéren.
Volodimir Zelenszkij eközben dezinformációs kampánnyal vádolja Oroszországot, és figyelmezteti szövetségeseit – elsősorban az Egyesült Államokat –, hogy ne higgyenek el mindent Moszkvának. Mindeközben Putyin is kommentálta Zelenszkij kommunikációját, aki szerint az ukrán kormányfő videója Kupjanszkról a várostól egy kilométerre készült, és ha az ukránoknak valóban bármilyen fennhatóságuk lenne a település felett, nem a városhatárról kellene bejelentkeznie, hanem nyugodtan bemehetne a településre.