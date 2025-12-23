Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Csehország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Szlovákia

Ausztriában mondtak ítéletet Magyarországról: két másik országgal sikerült vérig sértenünk Ukrajnát

2025. december 23. 16:13

A Der Standard szerint most már dörzsölheti a tenyerét Putyin.

2025. december 23. 16:13
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök éves sajtótájékoztatóján magabiztosan mutatta be rendszerének stabilitását, ami Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Robert Fico szlovák kormányfőnek is erőt adhat – állapította meg a magyar kormánnyal egy cseppet sem szimpatizáló Der Standard.

Az osztrák lap kiemeli, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – nem vesz részt az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós EU-hitel finanszírozásában,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

amit a szerző az ukránokkal szembeni szolidaritás súlyos megsértésének tart.

A szerző szerint ez tovább mélyíti az EU megosztottságát, miközben Putyin célja éppen a közösség gyengítése.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Senufed
2025. december 23. 16:30
Szól még másról is az EU, mint, hogy "segítsük meg Ukrajnát"? Oké, segítsük, legyünk szolidárisak. De nehéz elvonatkoztatni, hogy vajon miért? Miért van ez az egész? Tényleg csupán a jószívűség hajtja Brüsszelt? Költői kérdés volt ez utóbbi. Ukrajna maga a tökéletes termőföld. Ezek a termőföldek kinek a tulajdonában is vannak? Hova is kell a 90 miliárd? Hova is fog visszajutni? Miről is beszélünk?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 23. 16:28
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
Válasz erre
0
0
europész
2025. december 23. 16:27
Ez is forditva ul a falovon.Az unio szethuzasa nem az oroszokon es Putyin velemenyen mulik. Tett erol rendesen a mostani rohadek elitnek kikialtott csurhe.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 23. 16:26
A Der Standard szerzője az ukrán emberek ellensége!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!