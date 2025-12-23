Ausztriában mondtak ítéletet Magyarországról: két másik országgal sikerült vérig sértenünk Ukrajnát

Futótűzként terjed a hír az orosz sajtóban: ez a magyar párt nyíltan támogatja Putyint az ukrajnai háborúban
Most aztán árgus szemekkel figyelhetnek az oroszok.
A Der Standard szerint most már dörzsölheti a tenyerét Putyin.
Vlagyimir Putyin orosz elnök éves sajtótájékoztatóján magabiztosan mutatta be rendszerének stabilitását, ami Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Robert Fico szlovák kormányfőnek is erőt adhat – állapította meg a magyar kormánnyal egy cseppet sem szimpatizáló Der Standard.
Az osztrák lap kiemeli, hogy Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – nem vesz részt az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós EU-hitel finanszírozásában,
amit a szerző az ukránokkal szembeni szolidaritás súlyos megsértésének tart.
A szerző szerint ez tovább mélyíti az EU megosztottságát, miközben Putyin célja éppen a közösség gyengítése.
A paksi bővítés lehet az apropó.
Fordulóponthoz értünk a háborúban.