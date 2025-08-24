Ft
08. 24.
vasárnap
Kurucz Levente kajak-kenu Nádas Bence

Hajnalban megálmodta, hogy világbajnok lesz – néhány órával később meg is valósította a magyar sportoló (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 14:47

Kurucz Levente hajnalban arra ébredt: álmában világbajnok lett. Néhány órával később az is lett Nádas Bencével az oldalán Milánóban kajak 500 méter kettesben.

2025. augusztus 24. 14:47
null

Vasárnap folytatódott a magyar kajak-kenu csapat parádés teljesítménye a Milánóban zajló világbajnokságon: két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szerzett.

A K-2 500 méteres olimpiai számban Nádas Bencével aratott parádés győzelem után Kurucz Levente elárulta: hajnalban megálmodta, hogy megnyerik a versenyt vasárnap délelőtt a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

Hajnalban arra ébredtem, hogy azt álmodtam, nyertünk. Bencének nem mondtam el, csak a futam után”

 – nyilatkozott az MTI-nek az eredményhirdetés után a Kovács Katalin Akadémia 22 éves versenyzője. – „A kilences pályát is bevonzottam, nagyon szerettem volna a lelátó előtt célba érni, hogy a közönség behúzzon az utolsó métereken. A középfutamra pont ezt a taktikát beszéltük meg, mint most, de erősebb rajttal és erősebb első háromszáz méterrel készültünk. Örülök, hogy végre tudtuk hajtani, amit elterveztünk.” 

Kiemelte, hogy nagyon élvezte a felkészülést Nádas Bencével. „Végig nagyon jó időket tudtunk menni az edzéseken és örülök, hogy így tudtuk befejezni ezt az évet. 

A többiektől már hallgatom egy ideje, hogy nincs még világbajnoki érmem, most nagy kő esett le a szívemről, hogy végre megvan”

 – tette hozzá. 

„Jó volt, hogy kiírtuk magunkat a forgatókönyvből, és a szélső pályán mentünk, így a többiek nem tudtak ránk figyelni” – elemezte a döntőt a szegediek 29 éves olimpiai ezüstérmese, Nádas Bence. – „A középfutam után lehet, hogy azt hitték, ennyi van bennünk. Aztán a kilences pályáról fekete lovakként megleptünk mindenkit. Minden jó, ha jó a vége!” 

Felidézte, hogy változatos év van mögötte: először az ötszáz egyes volt nála fókuszban, aztán az ötszáz négyes és végül az ötszáz páros. „Igyekeztem mindenhol a legjobb teljesítményt nyújtani, örülök, hogy ezzel az eredménnyel búcsúzok 2025-től, szomorú lettem volna, ha érem nélkül kell távoznom Milánóból. Éreztem, hogy ebben az egységben benne van az érem” – fogalmazott. 

Az ugyancsak aranyérmes női kenu négyes vezérevezőse, Kiss Ágnes is elégedett volt. „Ez a négyes siker nagyon kellett a végére! Örülök, hogy közösen ezt meg tudtuk csinálni” – mondta. 

„Úgy éreztem, az elejétől elöl vagyunk” – árulta el Nagy Bianka. – „Az volt a célunk, hogy ne nézelődjünk, csak magunkra figyeljünk, és próbáltunk kiadni mindent, ami bennünk van. Ez nem egy tökéletes pályában csúcsosodott ki, de örülök, hogy így is nyerni tudtunk.” 

Varga Ádám mindössze kilenc századmásodperccel maradt le a győztes, címét megvédő cseh Josef Dostal mögött kajak egyes 500 méteren. „Aranyéremért jöttem, emiatt van bennem egy kicsi csalódottság, de nem teljes mértékben, mert sikerült jó pályát mennem és szoros versenyben lettem második. Maga a teljesítmény jó volt, de egyvalaki egy kicsit gyorsabb volt nálam” – mondta az MTI-nek a Ferencváros kajakosa. – „A rajtra nagyon koncentráltam és úgy éreztem, utána is jól be tudtam osztani az erőmet. A végén, amikor már mindenki nagyon el volt fáradva, akkor is jól tudtam jönni. Tényleg ennyi történt csak, hogy valaki egy picit gyorsabb volt. Futam közben nem érzékeltem Dostalból semmit, csak a befutó után láttam, hogy előttem ért be. Én elégedett vagyok ezzel az ezüstéremmel.”

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Medici
2025. augusztus 24. 15:18
Minden elismerésem fiúk és lányok! A kajak-kenu az a sportág, ahol mindig és mindenkor bizton számíthatunk a remek eredményekre. Nem egy olimpia volt ahol a második hét közepén alig volt aranyérmes sportolónk (a magyar már csak ilyen, ezüst és bronz szinte negligálva, pedig csodás lenne ha sok minden másban második vagy harmadik helyen állnánk), és az utolsó napokban helyre billent az aranyos statisztika. Köszönhetően a vízre szállt sportolóinknak és természetesen a felkészítő trénereknek.
Atti bá
2025. augusztus 24. 15:08
:D Ja persze, úgy könnyű álmodozni a bajnoki címről ha tudja hogy a legjobb. Gratulálok Levente.
pipa89
2025. augusztus 24. 14:52
Sok ilyen álmot kívánok még, gratulálok!
