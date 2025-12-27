Ft
csernobili atomerőmű szerhij tarakanov katasztrófa orosz-ukrán háború

Csernobil a tragédia szélén: még egy orosz csapást már nem bír ki az erőmű

2025. december 27. 10:36

A létesítmény igazgatója szerint már egy, a közelben becsapódó lövedék is végzetes lehet.

2025. december 27. 10:36
null

Egy újabb orosz támadás esetén teljesen összeomolhat a csernobili atomerőmű belső sugárvédelmi menedéke, a teljes helyreállítás pedig 3-4 évig is eltarthat – nyilatkozta az AFP hírügynökségnek Szerhij Tarakanov, a létesítmény igazgatója. Hozzátette, nemcsak egy közvetlen találat, de egy, a közelben becsapódó lövedék is kockázatot jelent a védőépítmény stabilitására nézve.

 

„Ha egy rakéta vagy drón közvetlenül eltalálja, vagy akár csak a közelben csapódik be – például egy Iszkander, ne adj’ Isten –, az miniföldrengést okozna a térségben. Senki nem garantálhatja, hogy a védőszerkezet ezután is a helyén marad. Ez a legfőbb fenyegetés” 

– hangoztatta.

Tarakanov arról is beszélt, hogy egy korábbi dróntámadás okozta nyílást már lezártak egy védőernyővel, de még mindig vannak kisebb lyukak, amelyeket be kell foltozni.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
 

 

Anyu
2025. december 27. 14:47
Ezt a problémát is megoldaná az orosz-ukrán béke, csak úgy tűnik, hogy annyira mégsem aggódnak
Válasz erre
0
0
tgely
2025. december 27. 14:39
- Igazgató Úr ! Mi a legfőbb fenyegetés jelenleg a csernobili szarkofág esetében? Szerhij Tarakanov: Egy újabb orosz támadás esetén teljesen összeomolhat a csernobili atomerőmű belső sugárvédelmi menedéke, a teljes helyreállítás pedig 3-4 évig is eltarthat. - Mit gondol ez hogyan lenne elkerülhető? Szerhij Tarakanov: csak Oroszország teljes megsemmisítése lenne megnyugtató számunkra. - Úgy érti, hogy ott nincsenek veszélyeztethető atomerőművek? Szerhij Tarakanov: de vannak csak azokat nem fenyegeti összeomlás rakéta vagy drontámadás esetén.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. december 27. 13:51
Mindiniïr.... Ez mi lenne?... Ha az orosz atomfelhőt akarna, megteheti, nem szükséges halott atomerőművet robbantgatnia!.... Tudjuk, az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj teszi!.... mindiniïr, felháborító!!!..... Putin, előre!
Válasz erre
0
0
Ben Jeremiah
2025. december 27. 13:12
Ezek már mekkora hülyék. (A mandiner....) Miért lőnék az oroszok a csernobili atomerőmű-romot? Még egy 1000 dolláros lőszert is kár rá pazarolni - semmi értelme.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!