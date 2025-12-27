Csernobil a tragédia szélén: még egy orosz csapást már nem bír ki az erőmű

Veszélyhelyzet Csernobilban: az oroszok „lekapcsolták” a villanyt az atomerőműben
Dróntámadás ért egy közelben lévő alállomást.
A létesítmény igazgatója szerint már egy, a közelben becsapódó lövedék is végzetes lehet.
Egy újabb orosz támadás esetén teljesen összeomolhat a csernobili atomerőmű belső sugárvédelmi menedéke, a teljes helyreállítás pedig 3-4 évig is eltarthat – nyilatkozta az AFP hírügynökségnek Szerhij Tarakanov, a létesítmény igazgatója. Hozzátette, nemcsak egy közvetlen találat, de egy, a közelben becsapódó lövedék is kockázatot jelent a védőépítmény stabilitására nézve.
„Ha egy rakéta vagy drón közvetlenül eltalálja, vagy akár csak a közelben csapódik be – például egy Iszkander, ne adj’ Isten –, az miniföldrengést okozna a térségben. Senki nem garantálhatja, hogy a védőszerkezet ezután is a helyén marad. Ez a legfőbb fenyegetés”
– hangoztatta.
Tarakanov arról is beszélt, hogy egy korábbi dróntámadás okozta nyílást már lezártak egy védőernyővel, de még mindig vannak kisebb lyukak, amelyeket be kell foltozni.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP