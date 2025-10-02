Veszélyhelyzet Csernobilban: az oroszok „lekapcsolták” a villanyt az atomerőműben

Zelenszkij riadót fújt: összeomlás fenyegeti a zaporizzsjai atomerőművet
Az ukrán elnök szerint az orosz támadások miatt napok óta nincs külső áramellátás, és már az egyik vészhelyzeti generátor is leállt.
Dróntámadás ért egy közelben lévő alállomást.
Október 1-jén orosz dróntámadás érte Szlavutics egyik elektromos alállomását, áramkimaradásokat okozva a városban és a szomszédos Csernyihivi területen – közölték a helyi hatóságok. Az Origo cikke szerint az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a csernobili atomerőmű több létesítményében „vészhelyzet” alakult ki. Az áramingadozások miatt az új biztonságos zárószerkezet, amely a csernobili 4. reaktor radioaktív anyagait izolálja, áram nélkül maradt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az erőműben több mint három órán át nem volt áram. Hozzátette, hogy
az oroszok valószínűleg nem voltak tudatában annak, hogy a szlavuticsi támadás ilyen hatással lesz Csernobilra,
és a csapásban több mint 20 drónt vetettek be.
Ukrajna februárban azt állította, hogy egy orosz Shahed drón megrongálta a csernobili 4. reaktor feletti új biztonságos tárolót, de jelentős sugárzásszivárgás nem történt.
Eközben a Zaporizzsjai Atomerőművet, Európa legnagyobb atomerőművét, amely 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt áll, rekordidőre, több mint 100 órára lekapcsolták az ukrán hálózatról – írja a The Kyiv Independent. Zelenszkij szeptember 30-án „kritikusnak” minősítette a zaporizzsjai helyzetet, ahol jelenleg dízelgenerátorok biztosítják az áramellátást.
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint az orosz támadások miatt napok óta nincs külső áramellátás, és már az egyik vészhelyzeti generátor is leállt.
***