Zelenszkij riadót fújt: összeomlás fenyegeti a zaporizzsjai atomerőművet

2025. október 01. 07:12

Az ukrán elnök szerint az orosz támadások miatt napok óta nincs külső áramellátás, és már az egyik vészhelyzeti generátor is leállt.

2025. október 01. 07:12
null

Az ukrán elnök esti videóüzenetében figyelmeztetett, hogy az orosz támadások miatt a létesítmény külső áramellátása napok óta nem állítható helyre, és az egyik vészhelyzeti generátor is leállt – írta meg a Portfolio.

Volodimir Zelenszkij kedden este közzétett videóüzenetében jelentette be, hogy az oroszok által megszállt zaporizzsjai atomerőműben „kritikussá vált a helyzet”. Az ukrán államfő kiemelte, hogy már hét napja hiába próbálják helyreállítani a külső áramellátási vonalakat, a folyamatos orosz tüzérségi támadások miatt ez nem lehetséges.

Az elnök arról is beszámolt, hogy az egyik vészhelyzeti áramellátást biztosító dízelgenerátor leállt, ami tovább súlyosbítja az amúgy is feszült helyzetet. Az ukrán vezetés szerint a zaporizzsjai létesítményben kialakult körülmények egyre nagyobb kockázatot jelentenek, hiszen az atomerőmű biztonságát alapvetően az állandó áramellátás biztosítja. Zelenszkij figyelmeztetése rávilágít arra, hogy a frontvonal közvetlen közelében működő erőmű stabilitása továbbra is az egyik legsérülékenyebb pontja a háborús helyzetnek.

Ez már a hetedik nap. Korábban soha nem volt ilyen vészhelyzet a zaporizzsjai erőműben. A helyzet kritikus. Az orosz tüzérségi támadások elvágták az erőművet az elektromos hálózattól

– mondta Zelenszkij, majd hozzátette, hogy nem sokkal korábban arról érkeztek információk, hogy az egyik, áramot biztosító dízel generátor leállt.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

