Drákói szigorral vág rendet a Volkswagen: több száz dolgozót rúgnak ki

Milliárdos károkat okozott a munkakerülés, az autógyártónak elege lett.
A Volkswagen világszerte fegyelmi tisztogatásba kezdett, több száz alkalmazottat azonnali hatállyal bocsátottak el igazolatlan hiányzások miatt. A cég szerint a mulasztások éves szinten egymilliárd eurós veszteséget okoznak, ezért a vállalat szigorúbb szabályozásra váltott – írta meg a Világgazdaság.
A Krone belső statisztikákra hivatkozva arról számolt be, hogy
az év első felében már 548 elbocsátás történt, és további 2079 figyelmeztetést adtak ki.
A helyzet Németországban különösen feszült. A Volkswagen hat németországi gyárában – Wolfsburgban, Braunschweigban, Emdenben, Hannoverben, Salzgitterben és Kasselben – több mint 300 dolgozót bocsátottak el, ami megközelíti a tavalyi teljes évi számot. A vállalat belső intranetén figyelmeztette dolgozóit, hogy az ismételt igazolatlan hiányzás azonnali elbocsátáshoz vezethet.
„Aki indokolatlanul nem jelenik meg a munkahelyén, megszegi teljesítési kötelezettségét” – mondta Volker Fuchs, a VW csoport munkajogi vezetője. Thomas Schafer, a VW márkavezér már tavaly egy belső rendezvényen hangsúlyozta, hogy az elmulasztott munkanapok évente körülbelül egymilliárd euró költséget jelentenek a cégnek.
A 560 ezer főt foglalkoztató vállalatnál az elbocsátások aránya ugyan mindössze 0,5 százalék, a döntés mégis azt jelzi, hogy a Volkswagen a nyereség visszaesése közepette szigorúbb vonalat képvisel. Az év első felében a cég profitja közel 30 százalékkal esett vissza, és további jelentős leépítések várhatók: a tervek szerint 2030-ig csak Németországban 35 ezer munkahely szűnhet meg.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
***