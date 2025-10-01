Drákói szigorral vág rendet a Volkswagen: több száz dolgozót rúgnak ki

A Volkswagen világszerte fegyelmi tisztogatásba kezdett, több száz alkalmazottat azonnali hatállyal bocsátottak el igazolatlan hiányzások miatt. A cég szerint a mulasztások éves szinten egymilliárd eurós veszteséget okoznak, ezért a vállalat szigorúbb szabályozásra váltott – írta meg a Világgazdaság.

A Krone belső statisztikákra hivatkozva arról számolt be, hogy

az év első felében már 548 elbocsátás történt, és további 2079 figyelmeztetést adtak ki.

A helyzet Németországban különösen feszült. A Volkswagen hat németországi gyárában – Wolfsburgban, Braunschweigban, Emdenben, Hannoverben, Salzgitterben és Kasselben – több mint 300 dolgozót bocsátottak el, ami megközelíti a tavalyi teljes évi számot. A vállalat belső intranetén figyelmeztette dolgozóit, hogy az ismételt igazolatlan hiányzás azonnali elbocsátáshoz vezethet.

„Aki indokolatlanul nem jelenik meg a munkahelyén, megszegi teljesítési kötelezettségét” – mondta Volker Fuchs, a VW csoport munkajogi vezetője. Thomas Schafer, a VW márkavezér már tavaly egy belső rendezvényen hangsúlyozta, hogy az elmulasztott munkanapok évente körülbelül egymilliárd euró költséget jelentenek a cégnek.