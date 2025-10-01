Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
márkavezér leépítés munkanap Volkswagen munkahely

Drákói szigorral vág rendet a Volkswagen: több száz dolgozót rúgnak ki

2025. október 01. 06:15

Milliárdos károkat okozott a munkakerülés, az autógyártónak elege lett.

2025. október 01. 06:15
null

A Volkswagen világszerte fegyelmi tisztogatásba kezdett, több száz alkalmazottat azonnali hatállyal bocsátottak el igazolatlan hiányzások miatt. A cég szerint a mulasztások éves szinten egymilliárd eurós veszteséget okoznak, ezért a vállalat szigorúbb szabályozásra váltott – írta meg a Világgazdaság.

A Krone belső statisztikákra hivatkozva arról számolt be, hogy

az év első felében már 548 elbocsátás történt, és további 2079 figyelmeztetést adtak ki.

A helyzet Németországban különösen feszült. A Volkswagen hat németországi gyárában – Wolfsburgban, Braunschweigban, Emdenben, Hannoverben, Salzgitterben és Kasselben – több mint 300 dolgozót bocsátottak el, ami megközelíti a tavalyi teljes évi számot. A vállalat belső intranetén figyelmeztette dolgozóit, hogy az ismételt igazolatlan hiányzás azonnali elbocsátáshoz vezethet.

„Aki indokolatlanul nem jelenik meg a munkahelyén, megszegi teljesítési kötelezettségét” – mondta Volker Fuchs, a VW csoport munkajogi vezetője. Thomas Schafer, a VW márkavezér már tavaly egy belső rendezvényen hangsúlyozta, hogy az elmulasztott munkanapok évente körülbelül egymilliárd euró költséget jelentenek a cégnek.

A 560 ezer főt foglalkoztató vállalatnál az elbocsátások aránya ugyan mindössze 0,5 százalék, a döntés mégis azt jelzi, hogy a Volkswagen a nyereség visszaesése közepette szigorúbb vonalat képvisel. Az év első felében a cég profitja közel 30 százalékkal esett vissza, és további jelentős leépítések várhatók: a tervek szerint 2030-ig csak Németországban 35 ezer munkahely szűnhet meg.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 01. 07:48
A hír nem hír. Évek óta ezt teszik. A belső kommunikációban transzparensen közzéteszik negyedévente ezt a számot. Idén belehúztak. Aki nem tudja a távollétét leigazolni, vagy távollétkerettel fedezni, az amúgy jogsértést követ el. Nem a második alkalomnál, már az elsőnél is. Az, hogy az első alkalommal nem alkalmazott a VW munkajogi következményeket, a nem a munkavállaló hibája. Azaz az egymilliárd euró megspórolható lett volna, sőt még több, ha a személyügyi gyakorlatban és a HR állományban is hamarabb rendet vágnak.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 01. 07:44
>>pemahe 2025. október 01. 07:09 Mi meg autógyárakat nyitunk.<< Te mennyit nyitottál a héten?
Válasz erre
0
0
vapepe
2025. október 01. 07:36
Milyen jól sikerült a gazdasági célú migráció! Mivé vált a legendásan fegyelmezett német munkaerő. Persze én is azt gondolom, hogy ez a jelenség valójában csak ürügyet szolgáltat a tömeges felmondások költségkímélő módjához. Ilyen az, amikor a politikai elit visszaszerzi az irányítást gazdasági elittől. Mi, egyszerű honpolgárok, meg gondolkodhatunk, melyik hatalma is rosszabb.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. október 01. 07:29
"Chekke-Faint 2025. október 01. 06:55 Az igazi ok persze az energia és a nyersanyag drágulása miatti termelés csökkentés..." IS. Meg az, hogy olyan modelleket jelentettek be, amikben hurcolod a 200 lóerőt, de ha nem fizetsz havidíjat, csak 100-at engedne az elektronika. Mondjuk ha a DEI-s "munka" társakat baszták ki, az mindezek mellett hasznos lehet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!