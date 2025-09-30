Jövőbiztos megoldás a magyar vállalkozásoknak (X)

Tárva a kapu a hazai kis- és középvállalatok előtt, hogy igénybe vegyék a Demján Sándor Tőkeprogram adta lehetőségeket. Utóbbi több mint pénzügyi segítség, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapkezelőjén keresztül kínált forrás segít alkalmazkodni a kkv-knak a gyorsan változó világhoz, legyen szó digitalizációról, zöldátállásról vagy megnyíló piacokra való betörésről.

A program lényege, hogy a vállalkozások ne csak a megszokott hitelekre támaszkodjanak. A tőkefinanszírozás ugyanis kedvezőbb feltételeket kínál, nem igényel fedezetet, nem terheli a vállalkozást azonnali törlesztési kötelezettség, és hosszú távon biztonságosabb növekedési pályát kínál. A Demján Sándor Tőkeprogram tehát fejlődési irányt mutat, biztosítja a szakmai tudást, és partnerséget ad a hazai cégeknek, és végigkíséri a fejlődésüket. A program felkészíti a jelentkező hazai kis- és középvállalatokat a jövő trendjeire, hiszen a digitalizáció és az automatizáció, valamint az új üzleti modellek ma már nem kis versenyelőnyt jelentenek a konkurenciával szemben.

Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója szerint a jövő vállalkozásai nemcsak tőkével, hanem technológiával is erősödnek. Úgy fogalmazott, a tőkefinanszírozás lehetőséget ad arra, hogy a magyar kkv-k bátran lépjenek a digitalizáció, az automatizáció és az új üzleti modellek irányába. A Demján Sándor Tőkeprogram eddig hatalmas siker, közel 1500 vállalkozás regisztrált, és 100-hoz közelít a pozitívan elbírált igénylések száma. Az iparági paletta kifejezetten széles: a vendéglátástól a szállítmányozáson, a filmes produkción és az egészségügyön át az ipari gyártásig számos szektor képviselteti magát.

Az MKIK Tőkealap-kezelő tájékoztatása alapján a forráskihelyezés folyamatos, így a programban akár 400–500 cég is részesülhet. Bánfi Zoltán szerint óriási lehetőségek állnak a magyar cégek előtt, de a hazai és a nemzetközi versenyben is csak akkor tudnak helytállni, ha stabil szakmai és pénzügyi háttér van mögöttük. „Ebben nemcsak befektetőként, hanem partnerként is ott vagyunk mellettük” – tette hozzá a vezérigazgató.