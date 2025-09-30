Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
középvállalat Demján Sándor Tőkeprogram MKIK

Jövőbiztos megoldás a magyar vállalkozásoknak (X)

2025. szeptember 30. 12:21

Rég volt ekkora lehetőség a hazai kis- és középvállalatok előtt: nemcsak hitelt kapnak, hanem szakmai támogatást is.

2025. szeptember 30. 12:21
null

Tárva a kapu a hazai kis- és középvállalatok előtt, hogy igénybe vegyék a Demján Sándor Tőkeprogram adta lehetőségeket. Utóbbi több mint pénzügyi segítség, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapkezelőjén keresztül kínált forrás segít alkalmazkodni a kkv-knak a gyorsan változó világhoz, legyen szó digitalizációról, zöldátállásról vagy megnyíló piacokra való betörésről.

A program lényege, hogy a vállalkozások ne csak a megszokott hitelekre támaszkodjanak. A tőkefinanszírozás ugyanis kedvezőbb feltételeket kínál, nem igényel fedezetet, nem terheli a vállalkozást azonnali törlesztési kötelezettség, és hosszú távon biztonságosabb növekedési pályát kínál. A Demján Sándor Tőkeprogram tehát fejlődési irányt mutat, biztosítja a szakmai tudást, és partnerséget ad a hazai cégeknek, és végigkíséri a fejlődésüket. A program felkészíti a jelentkező hazai kis- és középvállalatokat a jövő trendjeire, hiszen a digitalizáció és az automatizáció, valamint az új üzleti modellek ma már nem kis versenyelőnyt jelentenek a konkurenciával szemben.

Forrás: pixabay.com

Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója szerint a jövő vállalkozásai nemcsak tőkével, hanem technológiával is erősödnek. Úgy fogalmazott, a tőkefinanszírozás lehetőséget ad arra, hogy a magyar kkv-k bátran lépjenek a digitalizáció, az automatizáció és az új üzleti modellek irányába. A Demján Sándor Tőkeprogram eddig hatalmas siker, közel 1500 vállalkozás regisztrált, és 100-hoz közelít a pozitívan elbírált igénylések száma. Az iparági paletta kifejezetten széles: a vendéglátástól a szállítmányozáson, a filmes produkción és az egészségügyön át az ipari gyártásig számos szektor képviselteti magát.

Az MKIK Tőkealap-kezelő tájékoztatása alapján a forráskihelyezés folyamatos, így a programban akár 400–500 cég is részesülhet. Bánfi Zoltán szerint óriási lehetőségek állnak a magyar cégek előtt, de a hazai és a nemzetközi versenyben is csak akkor tudnak helytállni, ha stabil szakmai és pénzügyi háttér van mögöttük. Ebben nemcsak befektetőként, hanem partnerként is ott vagyunk mellettük” – tette hozzá a vezérigazgató.

A Demján Sándor Tőkeprogram célja az is, hogy a vállalatok aktívan alakítsák a jövő gazdaságát, ne csak túléljenek vagy alkalmazkodjanak. A forrás lehetővé teszi a technológiai fejlődést, a környezettudatos működést, az új piacokra való kilépést – és ezzel együtt a tartós versenyképességet nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is. Nem érdemes lemaradni: itt az idő mérlegelni a lehetőséget azoknak a vállalatoknak, amelyek hosszú távú növekedésben gondolkodnak. 

Részletes információkért tájékozódjon a www.demjantokeprogram.hu oldalon. Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Projektjének megbízásából, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. 

(X)

Nyitókép: pixabay.com

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!