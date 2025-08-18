Ft
08. 18.
hétfő
kormány vendégmunkás VKF-fel kvóta ipar MKIK munkahely minimálbér

Megvédjük az ipart, a munkahelyeket és a minimálbéremelést is!

2025. augusztus 18. 16:44

A magyar munkahelyek az elsők, ezért a vendégmunkás kvóta szintjét nem szabad emelni.

2025. augusztus 18. 16:44
null
Nagy Márton
Nagy Márton
Facebook

„Sűrű a nap, az MKIK után a VKF-fel, azaz a munkaadókat és munkavállalókat tömörítő Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával egyeztettem.

Az elhibázott vámmegállapodás ugyanis húsba vágó gazdasági károkat okoz. Nem csak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a három éves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít.

Lépnünk kell, pontosabban nekünk kell lépnünk, mert senki sem fogja helyettünk megvédeni a magyar ipart, a magyar munkahelyeket és a béremeléseket! A munkaadók és a munkavállalók is látják, hogy az elhibázott vámmegállapodás megnehezíti a minimálbér 2026-os jelentős, kétszámjegyű emelését.

A VKF ezért arra tett javaslatot, hogy a szociális hozzájárulási adót a kormány 1 százalékponttal csökkentse – ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent. Emellett a VKF tagjai rögzítették, hogy a magyar munkahelyek az elsők, ezért a vendégmunkás kvóta szintjét nem szabad emelni, ahogy az országlista enyhítése is elfogadhatatlan számukra.

A cél változatlan, azon dolgozunk, hogy a gazdasági növekedés a lehető legmagasabb legyen, megvédjük az ipart és a munkahelyeket. Arról sem tettünk le, hogy ne csak többen dolgozzanak, hanem a magyarok egyre többet is keressenek, azaz egyre több legyen a családok zsebében.

Végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését és növeljük a béreket, 2027-re pedig el akarjuk érni, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje. Erről sem teszünk le!”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP 

***

 

***

counter-revolution
2025. augusztus 18. 16:59
Vendégmunkás-invázió Pécsen is kuruc.info/r/2/291466/
