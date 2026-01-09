Ft
beruházás joó istván magyarország munkahely

Erre még Brüsszelben is felkapják a fejüket: Magyarország a világelitbe került, nem is akármilyen területen (VIDEÓ)

2026. január 09. 15:22

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány.

2026. január 09. 15:22


Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány, amelyek több mint 7 milliárd euró, azaz 2700 milliárd forint értékben fognak megvalósulni, és amelyeknek köszönhetően 18 200 új munkahely jön létre Magyarországon – közölte Joó István kormánybiztos a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évének számít a külföldi működőtőke beáramlása és a beruházások szempontjából.

Hozzátette, hogy ezt a négy évet megelőzte a Covid, ami miatt a világgazdaság „letérdelt”, a háború pedig tönkretette Európa gazdaságát.

Mi büszkék vagyunk azokra a gyárberuházásokra, amelyek révén fenntartható Magyarországon a teljes foglalkoztatottság, és új munkahelyek is létrejöhetnek”

 – hangsúlyozta Joó István.

Úgy folytatta, hogy a 2025-ös eredmények ugyanakkor jól szemléltetik a magyar gazdaság dimenzióváltását is: soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogatott a kormány egy éven belül, mint tavaly, 14 projekt 235 milliárd forintnyi beruházási volumen mellett közel 600 új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre.

Hozzátette, hogy 2025 rekord volt az üzleti szolgáltató központok szempontjából is: 3500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre ebben az óriási növekedésben lévő ágazatban.

Ez a szektor kiemelkedő lehetőséget kínál azon, nyelveket beszélő fiataloknak, akik itthon, de nemzetközi környezetben szeretnének dolgozni – mondta.

Közölte azt is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.

A kormánybiztos szerint 2025 egy rekordév volt ebből a szempontból is, 24 magyar tulajdonú vállalat mintegy 200 milliárd forintnyi beruházását támogatták.

A tavalyi évben tehát több mint 7 milliárd eurónyi új beruházásról állapodtak meg – összegezte, hozzátéve, hogy ezek a befektetések 16 különböző országból érkeznek és 17 ágazatban valósulnak meg, mint például az elektronika, a járműgyártás, a gépipar, a vegyipar, az információs és kommunikációs technológiák, a gyógyszeripar, az orvostechnológiai eszközök gyártása vagy a biotechnológia.

A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország.

„Az elmúlt négy év tehát a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évét jelenti a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából. Ezek az eredmények azért jöhettek létre, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét. Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen. 2026-ban a munkát folytatjuk Magyarország déli területeinek fejlesztésével” – fogalmazott Joó István.

(MTI) 

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

 

vapepe
2026. január 09. 15:59
„Az OTP Jelzálogbank ugyanis nem »sima« banki kötvényt, hanem úgynevezett „»covered bond«-ot, azaz jelzálogfedezettel ellátott kötvényt bocsátott ki. Itt a hitel mögött konkrét ingatlanfedezet áll. Ha a bank cash-flow-ja nem lenne elég, akkor a követelés a fedezeti ingatlanokból érvényesíthető” Hát nem egészen. Esetleg rosszul fogalmaz az MCC-s szakértő. Lényeg, kedves OTP-s jelzáloghiteladósok, senkitől nem vennék el a finanszírozott ingatlanát, ha esetleg az OTP Jelzálogbank nem fizetne törlesztést a kötvényeseknek (persze azért is meg lehet nyugodni, mert ennek esélye fel sem merül).
Szamóca bácsi
•••
2026. január 09. 15:46 Szerkesztve
"soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogatott a kormány egy éven belül, mint tavaly, 14 projekt 235 milliárd forintnyi beruházási volumen mellett közel 600 új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre." -- összeszerelőüzem!
belbuda
2026. január 09. 15:44
Hogyne…tengernyi közpénzzel kibélelve….azután vagy bejön,vagy nem…🙄
