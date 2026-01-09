Erre még Brüsszelben is felkapják a fejüket: Magyarország a világelitbe került, nem is akármilyen területen (VIDEÓ)

Közölte azt is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.

A kormánybiztos szerint 2025 egy rekordév volt ebből a szempontból is, 24 magyar tulajdonú vállalat mintegy 200 milliárd forintnyi beruházását támogatták.

A tavalyi évben tehát több mint 7 milliárd eurónyi új beruházásról állapodtak meg – összegezte, hozzátéve, hogy ezek a befektetések 16 különböző országból érkeznek és 17 ágazatban valósulnak meg, mint például az elektronika, a járműgyártás, a gépipar, a vegyipar, az információs és kommunikációs technológiák, a gyógyszeripar, az orvostechnológiai eszközök gyártása vagy a biotechnológia.

A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország.

„Az elmúlt négy év tehát a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évét jelenti a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából. Ezek az eredmények azért jöhettek létre, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét. Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen. 2026-ban a munkát folytatjuk Magyarország déli területeinek fejlesztésével” – fogalmazott Joó István.