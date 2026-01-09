Románia teljesen kiütné Magyarországot a bizniszből: egy világbirodalomhoz kezdtek el dörgölőzni

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint stratégiai jelentőségű lenne, ha a Chevron amerikai olajvállalat visszatérne Romániába a Lukoil romániai eszközeinek felvásárlásával. Bukarest ugyanis mindent megtesz azért, hogy nagy volumenű amerikai beruházások érkezzenek az ország energiaágazatába és Ukrajna jövőbeli újjáépítésébe – írja a Világgazdaság.

Az energiaügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján azt is kiemelte, hogy Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban.

Szerinte a Chevron esetleges visszatérése nem pusztán gazdasági, hanem erős politikai és regionális jelzés lenne.