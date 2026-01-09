Románia teljesen kiütné Magyarországot a bizniszből: egy világbirodalomhoz kezdtek el dörgölőzni

Sajtóértesülés: óriási a versengés az orosz érdekeltségek felvásárlása iránt, a Mol is ott van a kérők között
22 milliárd dollár lehet a tét.
Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban az energiaügyi miniszter szerint.
Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint stratégiai jelentőségű lenne, ha a Chevron amerikai olajvállalat visszatérne Romániába a Lukoil romániai eszközeinek felvásárlásával. Bukarest ugyanis mindent megtesz azért, hogy nagy volumenű amerikai beruházások érkezzenek az ország energiaágazatába és Ukrajna jövőbeli újjáépítésébe – írja a Világgazdaság.
Az energiaügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján azt is kiemelte, hogy Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban.
Szerinte a Chevron esetleges visszatérése nem pusztán gazdasági, hanem erős politikai és regionális jelzés lenne.
Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, az orosz olajvállalat, a Lukoil helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság átfogó szankciók alá helyezte a céget. Ezek a korlátozások a teljes külföldi leányvállalati hálózatra is kiterjednek. Ennek következtében az orosz vállalat vezetése aktívan vizsgálni kezdte a nemzetközi eszközök értékesítésének lehetőségeit. Novemberben a HotNews arról számolt be, hogy a Mol érdeklődik a Lukoil romániai leányvállalatainak és eszközeinek megvásárlása iránt is. A Lukoil értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsülik.
Ezt is ajánljuk a témában
22 milliárd dollár lehet a tét.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP