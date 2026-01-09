Ft
gazdaság bogdan ivan Chevron lukoil mol egyesült államok Románia ukrajna

Románia teljesen kiütné Magyarországot a bizniszből: egy világbirodalomhoz kezdtek el dörgölőzni

2026. január 09. 21:38

Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban az energiaügyi miniszter szerint.

2026. január 09. 21:38
null

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint stratégiai jelentőségű lenne, ha a Chevron amerikai olajvállalat visszatérne Romániába a Lukoil romániai eszközeinek felvásárlásával. Bukarest ugyanis mindent megtesz azért, hogy nagy volumenű amerikai beruházások érkezzenek az ország energiaágazatába és Ukrajna jövőbeli újjáépítésébe – írja a Világgazdaság.

Az energiaügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján azt is kiemelte, hogy Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban.

Szerinte a Chevron esetleges visszatérése nem pusztán gazdasági, hanem erős politikai és regionális jelzés lenne.

Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, az orosz olajvállalat, a Lukoil helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság átfogó szankciók alá helyezte a céget. Ezek a korlátozások a teljes külföldi leányvállalati hálózatra is kiterjednek. Ennek következtében az orosz vállalat vezetése aktívan vizsgálni kezdte a nemzetközi eszközök értékesítésének lehetőségeit. Novemberben a HotNews arról számolt be, hogy a Mol érdeklődik a Lukoil romániai leányvállalatainak és eszközeinek megvásárlása iránt is. A Lukoil értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsülik.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

