Sajtóértesülés: óriási a versengés az orosz érdekeltségek felvásárlása iránt, a Mol is ott van a kérők között

Miután az amerikai Pénzügyminisztérium nem engedélyezte, hogy az amerikai bank által vezetett Xtellus Partners megvásárolja a Lukoil külföldi érdekeltségeit, versenyben maradt két amerikai olajvállalat, az Exxon Mobil és a Chevron, továbbá a Carlyle befektetési alap, valamint egy abu-dzabi-i illetőségű cég a Mollal – értesült a Reuters. A magyar vállalat a Lukoil európai finomítói, benzinkúthálózata, valamint a kazahsztáni és azerbajdzsáni olajmezőkben meglévő részesedései iránt is érdeklődik.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az orosz olajvállalat, a Lukoil helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Egyesült Királyság átfogó szankciók alá helyezte a céget. Ezek a korlátozások a teljes külföldi leányvállalati hálózatra is kiterjednek. Ennek következtében az orosz vállalat vezetése aktívan vizsgálni kezdte a nemzetközi eszközök értékesítésének lehetőségeit. Novemberben a HotNews arról számolt be, hogy a Mol érdeklődik a Lukoil romániai leányvállalatainak és eszközeinek megvásárlása iránt is.