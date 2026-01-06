Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin grönland nato Venezuela donald trump ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor világossá tette a helyzetet: óriási különbségek vannak Trump és Putyin között (VIDEÓ)

2026. január 06. 17:49

Orbán Viktor Grönland esetét NATO-n belüli, belpolitikai jellegű kérdésnek tartja.

2026. január 06. 17:49
null

Francis Dearnley, a Telegraph vezető szerkesztője Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján arra kérdezett rá, miben lát különbséget a magyar miniszterlnök Donald Trump venezuelai lépései és Vlagyimir Putyin ukrajnai agressziója között, illetve miként reagálna Orbán Viktor, ha Trump valóban végrehajtaná korábbi ígéretét Grönland megszállásáról, amely köztudottan egy NATO-tagállamhoz tartozik.

A miniszterelnök válaszában elutasította az összehasonlítást. Mint fogalmazott, nem kíván párhuzamot vonni az ukrajnai háború és Venezuela esete között, mivel 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

jogilag és politikailag mindkét helyzet eltérő természetű”.

Ezt is ajánljuk a témában

Grönland ügyét Orbán Viktor ezzel szemben „egyszerű esetként” írta le, hangsúlyozva, hogy egy NATO-n belüli, belpolitikai jellegű kérdésről van szó.

Ha bárki változtatni szeretne a fennálló helyzeten, azt a szövetségen belül, belső egyeztetések útján meg lehet és meg is kell beszélni”

– tette hozzá.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. január 06. 18:11
ez velős volt, meg szuverén! csak a ráhelt ki ne basszák amerikából.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!