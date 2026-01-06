Orbán Viktor világossá tette a helyzetet: óriási különbségek vannak Trump és Putyin között (VIDEÓ)

Véleményszabadság Ukrajnában: kritizálta Zelenszkijt, kitiltották az országból az olasz turistát
Az ukrán határőrség szerint a férfi legitimálja Oroszország háborúját.
Orbán Viktor Grönland esetét NATO-n belüli, belpolitikai jellegű kérdésnek tartja.
Francis Dearnley, a Telegraph vezető szerkesztője Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján arra kérdezett rá, miben lát különbséget a magyar miniszterlnök Donald Trump venezuelai lépései és Vlagyimir Putyin ukrajnai agressziója között, illetve miként reagálna Orbán Viktor, ha Trump valóban végrehajtaná korábbi ígéretét Grönland megszállásáról, amely köztudottan egy NATO-tagállamhoz tartozik.
A miniszterelnök válaszában elutasította az összehasonlítást. Mint fogalmazott, nem kíván párhuzamot vonni az ukrajnai háború és Venezuela esete között, mivel
jogilag és politikailag mindkét helyzet eltérő természetű”.
Grönland ügyét Orbán Viktor ezzel szemben „egyszerű esetként” írta le, hangsúlyozva, hogy egy NATO-n belüli, belpolitikai jellegű kérdésről van szó.
Ha bárki változtatni szeretne a fennálló helyzeten, azt a szövetségen belül, belső egyeztetések útján meg lehet és meg is kell beszélni”
– tette hozzá.
