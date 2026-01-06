Orbán Viktor világossá tette a helyzetet: óriási különbségek vannak Trump és Putyin között (VIDEÓ)

Francis Dearnley, a Telegraph vezető szerkesztője Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján arra kérdezett rá, miben lát különbséget a magyar miniszterlnök Donald Trump venezuelai lépései és Vlagyimir Putyin ukrajnai agressziója között, illetve miként reagálna Orbán Viktor, ha Trump valóban végrehajtaná korábbi ígéretét Grönland megszállásáról, amely köztudottan egy NATO-tagállamhoz tartozik.

A miniszterelnök válaszában elutasította az összehasonlítást. Mint fogalmazott, nem kíván párhuzamot vonni az ukrajnai háború és Venezuela esete között, mivel