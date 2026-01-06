Véleményszabadság Ukrajnában: kritizálta Zelenszkijt, kitiltották az országból az olasz turistát

Egy 53 éves olasz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a csapi határátkelőnél, mert útban a határ felé egy autóbuszon hangosan dicsérte Vlagyimir Putyint, miközben kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és magát Ukrajnát is – számolt be az esetről a Kárpát Hír.

Az olasz férfire egy utastársa, Darja Melnicsenko lett figyelmes az egyik pihenőhelyen. Amikor meghallotta, hogy Melnicsenko olaszul telefonál, odament hozzá beszélgetni. A társalgás azonban gyorsan politikai irányba terelődött: az olasz vulgáris kifejezésekkel illette Ukrajnát és az ukrán elnököt, miközben elismerően beszélt az orosz vezetőről. Melnicsenko ezt követően az esetet közzé tette a Threads közösségi oldalon, ennek köszönhetően a határőrök már előre értesültek a történtekről.