01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij ukrajna oroszország

Véleményszabadság Ukrajnában: kritizálta Zelenszkijt, kitiltották az országból az olasz turistát

2026. január 06. 17:25

Az ukrán határőrség szerint a férfi legitimálja Oroszország háborúját.

2026. január 06. 17:25
null

Egy 53 éves olasz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a csapi határátkelőnél, mert útban a határ felé egy autóbuszon hangosan dicsérte Vlagyimir Putyint, miközben kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és magát Ukrajnát is – számolt be az esetről a Kárpát Hír. 

Az olasz férfire egy utastársa, Darja Melnicsenko lett figyelmes az egyik pihenőhelyen. Amikor meghallotta, hogy Melnicsenko olaszul telefonál, odament hozzá beszélgetni. A társalgás azonban gyorsan politikai irányba terelődött: az olasz vulgáris kifejezésekkel illette Ukrajnát és az ukrán elnököt, miközben elismerően beszélt az orosz vezetőről. Melnicsenko ezt követően az esetet közzé tette a Threads közösségi oldalon, ennek köszönhetően a határőrök már előre értesültek a történtekről.

Amikor Melnicsenko megkérdezte tőle, hogy ezek után egyáltalán miért akar Ukrajnába utazni. A férfi erre azt válaszolta: „Ott van a barátnőm háza!”Az ukrán nő továbbra is számon kérte a férfit, aki erre azt felelte:

A barátnőm is pontosan ezen a véleményen van, és ő is ugyanolyan ukrán, mint te.”

A csapi ellenőrzőponton a határőrök – akik láthatóan már tudtak az esetről – külön félrehívták az olasz utast elbeszélgetésre. Az ellenőrzés után nem engedték be az országba. Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője később megerősítette az incidens részleteit. Elmondása szerint a hatóságok megállapították, hogy a férfi „oroszbarát nézeteket vall, és igazolja Oroszország fegyveres agresszióját Ukrajna ellen”, ami sérti az ukrán jogszabályokat. Emiatt három évre kitiltották Ukrajna területéről.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

