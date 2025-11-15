Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lukoil Kreml (Moszkva) Mol Románia

Megvenné a MOL a Lukoil romániai hálózatát: 22 milliárd dollár a tét

2025. november 15. 15:03

A magyar olajipari vállalat is versenybe szállt a Lukoil romániai finomítójáért és benzinkút-hálózatáért – az amerikai szankciók miatt sürgőssé vált az üzlet.

2025. november 15. 15:03
null

A HotNews információi szerint a Mol is érdeklődik a Lukoil romániai leányvállalatainak és eszközeinek megvásárlása iránt. 

A magyar energiacég két másik komoly szereplővel, az amerikai Carlyle befektetési alappal és a görög Hellenic Petroleummal együtt vizsgálja az orosz olajipari óriás romániai jelenlétének átvételét. 

A román energiaügyi miniszter, Bogdan Ivan korábban megerősítette: legalább három vállalat folytat tárgyalásokat a Lukoil kivonulásáról, egyesek a benzinkutak, mások a ploiești-i finomító megszerzésében érdekeltek.

A Mol jelenleg 230 töltőállomást működtet Romániában, így már most is a piac egyik meghatározó szereplője. 

A Carlyle eközben a Fekete-tengeri gázkitermelés egyik legfontosabb befektetője a Black Sea Oil & Gas fő részvényeseként. 

Az amerikai alap még a vizsgálat korai szakaszában jár, és az átvilágítás megkezdése előtt amerikai engedélyt kérne, mivel Washington november 21-től teljesen megtiltja a Lukoillal való üzletkötést – a szankciók célja, hogy Moszkvát rábírják az ukrajnai béketárgyalásokra. 

A Lukoil ezért határidő-hosszabbítást kért, ám a tranzakciót több ország államosítási törekvései és amerikai ellenállás is nehezíti.

Ezt is ajánljuk a témában

Stabil termelés, biztonságos megélhetés

Hatvan éve az energiabiztonság szolgálatában működik az algyői olajmező, és jelentősége napjainkban is egyre nő. A MOL ráadásul sorra fedezi fel az újabb szénhidrogén-lelőhelyeket.

A Lukoil globális szinten a világ olajtermelésének 2 százalékát adja, nemzetközi eszközei – köztük finomítók, üzemanyagkút-hálózatok és mezőrészesedések – értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsülik. Romániában a cég egy finomítót és mintegy 320 benzinkutat üzemeltet

Mivel az amerikai hatóságok korábban már megakadályozták a Lukoil eladási kísérletét a svájci Gunvornak

 – a céget a Kreml „bábjának” titulálva, a szakértők szerint a Carlyle-nak jóval nagyobb esélye lehet amerikai jóváhagyást kapni egy esetleges üzletre.

A román miniszterelnök, Ilie Bolojan a héten arról beszélt: ha nem születik fenntartható gazdasági megoldás, a Lukoil romániai működése hamarosan ellehetetlenülhet. 

A háttértárgyalások tehát felgyorsulhatnak, mivel egyre nagyobb a geopolitikai és gazdasági nyomás a tranzakció mielőbbi lezárására.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jakub Porzycki / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. november 15. 15:36
Legalább ebből is profitálhatunk.
Válasz erre
0
0
Izé 73
2025. november 15. 15:31
Benne van a pakliban, hogy Hernádi többek között ezért is ment amerikába Orbánnal. Viszont sanszos,hogy amennyiben az oláhoknak is lehet beleszólása ebbe, ugyanúgy hisztizni fognak, mint az MVM-Eon felvásárlás ügyben.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!