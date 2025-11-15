Megvenné a MOL a Lukoil romániai hálózatát: 22 milliárd dollár a tét

A HotNews információi szerint a Mol is érdeklődik a Lukoil romániai leányvállalatainak és eszközeinek megvásárlása iránt.

A magyar energiacég két másik komoly szereplővel, az amerikai Carlyle befektetési alappal és a görög Hellenic Petroleummal együtt vizsgálja az orosz olajipari óriás romániai jelenlétének átvételét.

A román energiaügyi miniszter, Bogdan Ivan korábban megerősítette: legalább három vállalat folytat tárgyalásokat a Lukoil kivonulásáról, egyesek a benzinkutak, mások a ploiești-i finomító megszerzésében érdekeltek.

A Mol jelenleg 230 töltőállomást működtet Romániában, így már most is a piac egyik meghatározó szereplője.

A Carlyle eközben a Fekete-tengeri gázkitermelés egyik legfontosabb befektetője a Black Sea Oil & Gas fő részvényeseként.