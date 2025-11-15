Megvenné a MOL a Lukoil romániai hálózatát: 22 milliárd dollár a tét

Stabil termelés, biztonságos megélhetés
Hatvan éve az energiabiztonság szolgálatában működik az algyői olajmező, és jelentősége napjainkban is egyre nő. A MOL ráadásul sorra fedezi fel az újabb szénhidrogén-lelőhelyeket.
A magyar olajipari vállalat is versenybe szállt a Lukoil romániai finomítójáért és benzinkút-hálózatáért – az amerikai szankciók miatt sürgőssé vált az üzlet.
A HotNews információi szerint a Mol is érdeklődik a Lukoil romániai leányvállalatainak és eszközeinek megvásárlása iránt.
A magyar energiacég két másik komoly szereplővel, az amerikai Carlyle befektetési alappal és a görög Hellenic Petroleummal együtt vizsgálja az orosz olajipari óriás romániai jelenlétének átvételét.
A román energiaügyi miniszter, Bogdan Ivan korábban megerősítette: legalább három vállalat folytat tárgyalásokat a Lukoil kivonulásáról, egyesek a benzinkutak, mások a ploiești-i finomító megszerzésében érdekeltek.
A Mol jelenleg 230 töltőállomást működtet Romániában, így már most is a piac egyik meghatározó szereplője.
A Carlyle eközben a Fekete-tengeri gázkitermelés egyik legfontosabb befektetője a Black Sea Oil & Gas fő részvényeseként.
Az amerikai alap még a vizsgálat korai szakaszában jár, és az átvilágítás megkezdése előtt amerikai engedélyt kérne, mivel Washington november 21-től teljesen megtiltja a Lukoillal való üzletkötést – a szankciók célja, hogy Moszkvát rábírják az ukrajnai béketárgyalásokra.
A Lukoil ezért határidő-hosszabbítást kért, ám a tranzakciót több ország államosítási törekvései és amerikai ellenállás is nehezíti.
A Lukoil globális szinten a világ olajtermelésének 2 százalékát adja, nemzetközi eszközei – köztük finomítók, üzemanyagkút-hálózatok és mezőrészesedések – értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsülik. Romániában a cég egy finomítót és mintegy 320 benzinkutat üzemeltet.
Mivel az amerikai hatóságok korábban már megakadályozták a Lukoil eladási kísérletét a svájci Gunvornak
– a céget a Kreml „bábjának” titulálva, a szakértők szerint a Carlyle-nak jóval nagyobb esélye lehet amerikai jóváhagyást kapni egy esetleges üzletre.
A román miniszterelnök, Ilie Bolojan a héten arról beszélt: ha nem születik fenntartható gazdasági megoldás, a Lukoil romániai működése hamarosan ellehetetlenülhet.
A háttértárgyalások tehát felgyorsulhatnak, mivel egyre nagyobb a geopolitikai és gazdasági nyomás a tranzakció mielőbbi lezárására.
