Stabil termelés, biztonságos megélhetés

A nyolcvanas években a kitermelés csúcsán a teljes hazai fogyasztás 70 százalékát fedezte – közel tíz éven át 4 milliárd köbméternyi földgázt és 1,5 millió tonnányi kőolajat nyertek ki ebből a mezőből. A hatvan év alatt kitermelt földgáz mennyisége elérte a 82 milliárd köbmétert, a kőolajé a 37 millió tonnát. Jól szemlélteti a mennyiséget, hogy ez a hazai szükségleteket körülbelül tizenöt éven keresztül lenne képes fedezni a jelenlegi fogyasztás mellett.

Az algyői mező mostanra éretté vált a szakzsargon szerint, a kihívást az jelenti, hogy a folyamatosan csökkenő termelési szint mellett is fenn kell tartani a biztonságos és költséghatékony működést. Ennek érdekében folyamatosan optimalizálják a mező termeltetését, az utóbbi években számos kútmunkálatot és átképzést végeztek, és átfogó programot indítottak a felszíni technológiák egyszerűsítésére, hogy csak a szükséges és elégséges felszíni kapacitásokat kelljen üzemben tartani. Az energiaköltségek további csökkentésére pedig jelentős méretű naperőművet és energiatárolót építenek 2026-ban.

Munkahelyteremtés a térségben

Az algyői olajmező amellett, hogy kulcsfontosságú energiabiztonsági szempontból, a munkahelyteremtést is elősegíti, a kitermelés kezdete óta több ezer dolgozónak kínált megélhetést. Kardos László, a MOL algyői termelési régiójának vezetője a Mandinernek elmondja, hogy a mező feltárása a magyar olajipar szakembereinek ezreit vonzotta a térségbe, akik jellemzően Algyőn vagy Szegeden telepedtek le és alapítottak családot. „Az évtizedeken keresztül itt dolgozó szülők, családtagok, ismerősök kedvező tapasztalatai és élményei vonzották be a fiatalabb nemzedéket, amelyek számára az olajipar biztos megélhetést és szakmai pályafutást kínál” – emeli ki. A termelési régió vezetője hangsúlyozza, az olajvállalat által teremtett munkakörülmények, juttatások és karrierlehetőségek vonzóvá tették a vállalatot mint munkáltatót. „Az Algyőn dolgozó munkavállalók átlagosan negyed évszázadot töltenek a vállalatnál, ami jól mutatja az elégedettségüket és a cég iránti lojalitásukat. A kollégák között egyaránt vannak pályakezdők és negyvenöt éve itt dolgozó szakemberek, így valamennyi generáció tudása, tapasztalata megtalálható a vállalaton belül” – említi.

