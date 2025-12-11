Ft
MOL kötelezettségszegési eljárás európai bizottság

Újabb frontot nyitott Magyarországgal szemben az Európai Bizottság: levelet küldtek Orbánéknak

2025. december 11. 14:25

Kötelezettségszegési eljárás indult az intra-EU választottbírósági tilalom megsértéséért.

2025. december 11. 14:25
Az Európai Bizottság csütörtökön hivatalos felszólító levelet küldött a magyar kormánynak, mert álláspontja szerint Magyarország nem akadályozta meg, hogy a részben állami tulajdonban lévő Mol-csoport továbbra is uniós tagállamok közötti, tiltott befektető-állam választottbírósági eljárásokat folytasson, illetve próbáljon végrehajtani, az Energia Charta Egyezmény 26. cikkére hivatkozva – számolt be róla a Portfolio.

A testület szerint ez közvetlenül sérti az Európai Bíróság több ítéletét (különösen a 2021-es Komstroy-ügyet, C-741/19), amely kimondta: az EU-n belüli (intra-EU) választottbírósági klauzulák érvénytelenek, mert megkerülik az uniós bírósági rendszert és az EUB kizárólagos jogértelmezési monopóliumát.

A Bizottság – konkrétumok említése nélkül – két esetet ró fel:

  • A Mol egy harmadik (EU-n kívüli) ország bíróságán próbált végrehajtatni egy korábban, uniós tagállammal szemben hozott választottbírósági ítéletet.
  • Egy Mol-leányvállalat új választottbírósági eljárást indított egy másik EU-tagállammal szemben – szintén az Energia Charta Egyezményre hivatkozva. 

Brüsszel „különösen problémásnak” tartja, hogy a magyar állam – amely jelentős befolyással bír a Mol felett – nem lépett fel ezekkel a jogsértőnek minősített lépésekkel szemben, sőt a magyar kormány hivatalos álláspontját is elutasítja az  Energia Charta Egyezménnyel kapcsolatban. 

Magyarországnak két hónapja van válaszolni a felszólító levélre. Ha a válasz nem kielégítő, a Bizottság indoklással ellátott véleményt bocsát ki, ami után akár az Európai Bíróság elé is kerülhet az ügy.

Ugyanebben a csomagban a Bizottság két másik ügyben is a kötelezettségszegési eljárás következő lépcsőjébe lépett Magyarországgal szemben: indoklással ellátott véleményt küldött az élelmiszer- és drogérialáncokra kivetett, szerintük diszkriminatív árréskorlátozás miatt.

Nyitókép forrása: Thilo Schmuelgen / POOL / AFP

