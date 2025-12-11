Újabb frontot nyitott Magyarországgal szemben az Európai Bizottság: levelet küldtek Orbánéknak

Az Európai Bizottság csütörtökön hivatalos felszólító levelet küldött a magyar kormánynak, mert álláspontja szerint Magyarország nem akadályozta meg, hogy a részben állami tulajdonban lévő Mol-csoport továbbra is uniós tagállamok közötti, tiltott befektető-állam választottbírósági eljárásokat folytasson, illetve próbáljon végrehajtani, az Energia Charta Egyezmény 26. cikkére hivatkozva – számolt be róla a Portfolio.

A testület szerint ez közvetlenül sérti az Európai Bíróság több ítéletét (különösen a 2021-es Komstroy-ügyet, C-741/19), amely kimondta: az EU-n belüli (intra-EU) választottbírósági klauzulák érvénytelenek, mert megkerülik az uniós bírósági rendszert és az EUB kizárólagos jogértelmezési monopóliumát.