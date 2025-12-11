A helyzet súlyosbodik: eddig csak fenyegetőztek, most teljes körű támadást indítottak Magyarország ellen Von der Leyenék

A tűzzel játszik Von der Leyen: miközben Magyarország kijátszásán gondolkodik, eszébe sem jut az orosz megtorlás
Tényleg nagy baj van.
Kötelezettségszegési eljárást is indított az Európai Bizottság.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy törölje el az árrésstopot, amely az élelmiszerekre és a drogériákban kapható termékekre terjed ki. A testület két külön véleményt adott ki: az egyik az élelmiszer-kiskereskedőket, a másik a drogériákat érinti, kiemelve, hogy az intézkedés ellentétes az uniós belső piaci szabályokkal. A kormány döntése értelmében az árrésstop február 28-ig marad érvényben, és decembertől további 14 élelmiszerre is kiterjesztették az intézkedést – írja a vg.hu.
A kormányzat szerint az árrésstop érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban az érintett termékek átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak. Az intézkedés célja az elszabaduló árak fékezése volt, mivel a kiskereskedők a működési költségeiket és a profitot az árrésből fedezik. A kormány értékelése szerint a stop bevezetése jelentős megtakarítást és érdemi piaci hatást hozott.
Egyidejűleg az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben több területen.
A testület szerint a magyar hatóságok beavatkoznak az újságírók és a médiaszolgáltatók munkájába, nem biztosítják a szerkesztői szabadságot, a közszolgálati média követelményei nem teljesülnek, és hiányosságok vannak a média tulajdonosi átláthatóságában, a piaci koncentrációk értékelésében, valamint az állami reklámok elosztásában.
Emellett kötelezettségszegési eljárás indult a befektető-állam vitarendezési mechanizmusok megsértése és az OFFI Zrt. kizárólagos fordítási joga miatt is. A bizottság véleményezést küldött nyolc tagállamnak – köztük Magyarországnak – a megújuló energiaforrások támogatásáról szóló uniós irányelv teljes átültetésének elmaradása miatt.
A testület lépései a februári EU-csúcs előtt történtek, amikor a viták és döntések új lendületet kaphatnak.
