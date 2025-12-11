Ft
árrésstopp Magyarország Európai Bizottság

A helyzet súlyosbodik: eddig csak fenyegetőztek, most teljes körű támadást indítottak Magyarország ellen Von der Leyenék

2025. december 11. 13:37

Kötelezettségszegési eljárást is indított az Európai Bizottság.

2025. december 11. 13:37
null

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy törölje el az árrésstopot, amely az élelmiszerekre és a drogériákban kapható termékekre terjed ki. A testület két külön véleményt adott ki: az egyik az élelmiszer-kiskereskedőket, a másik a drogériákat érinti, kiemelve, hogy az intézkedés ellentétes az uniós belső piaci szabályokkal. A kormány döntése értelmében az árrésstop február 28-ig marad érvényben, és decembertől további 14 élelmiszerre is kiterjesztették az intézkedést – írja a vg.hu

A kormányzat szerint az árrésstop érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban az érintett termékek átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak. Az intézkedés célja az elszabaduló árak fékezése volt, mivel a kiskereskedők a működési költségeiket és a profitot az árrésből fedezik. A kormány értékelése szerint a stop bevezetése jelentős megtakarítást és érdemi piaci hatást hozott.

Egyidejűleg az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben több területen.

A testület szerint a magyar hatóságok beavatkoznak az újságírók és a médiaszolgáltatók munkájába, nem biztosítják a szerkesztői szabadságot, a közszolgálati média követelményei nem teljesülnek, és hiányosságok vannak a média tulajdonosi átláthatóságában, a piaci koncentrációk értékelésében, valamint az állami reklámok elosztásában.

Emellett kötelezettségszegési eljárás indult a befektető-állam vitarendezési mechanizmusok megsértése és az OFFI Zrt. kizárólagos fordítási joga miatt is. A bizottság véleményezést küldött nyolc tagállamnak – köztük Magyarországnak – a megújuló energiaforrások támogatásáról szóló uniós irányelv teljes átültetésének elmaradása miatt. 

A testület lépései a februári EU-csúcs előtt történtek, amikor a viták és döntések új lendületet kaphatnak.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

