A helyzet súlyosbodik: eddig csak fenyegetőztek, most teljes körű támadást indítottak Magyarország ellen Von der Leyenék

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy törölje el az árrésstopot, amely az élelmiszerekre és a drogériákban kapható termékekre terjed ki. A testület két külön véleményt adott ki: az egyik az élelmiszer-kiskereskedőket, a másik a drogériákat érinti, kiemelve, hogy az intézkedés ellentétes az uniós belső piaci szabályokkal. A kormány döntése értelmében az árrésstop február 28-ig marad érvényben, és decembertől további 14 élelmiszerre is kiterjesztették az intézkedést – írja a vg.hu.

A kormányzat szerint az árrésstop érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban az érintett termékek átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak. Az intézkedés célja az elszabaduló árak fékezése volt, mivel a kiskereskedők a működési költségeiket és a profitot az árrésből fedezik. A kormány értékelése szerint a stop bevezetése jelentős megtakarítást és érdemi piaci hatást hozott.