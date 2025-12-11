A tűzzel játszik Von der Leyen: miközben Magyarország kijátszásán gondolkodik, eszébe sem jut az orosz megtorlás

Kiszivárgott Von der Leyenék legőrültebb terve: kiderült, melyik három tagállam fizetné a legtöbbet Ukrajnának
Ez aztán mindenkinek fájna.
Tényleg nagy baj van.
Az Európai Bizottság 210 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagjának garanciái nem növelik Franciaország és Olaszország államadósságát, mivel az Eurostat szerint ezek csak feltételes kötelezettségek. Németország várhatóan 52 milliárd eurót garantál, míg Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – elutasította a részvételt, ezzel növelve más tagállamok terheit, írja a Politico.
A Bizottság jogi megoldást javasol annak érdekében, hogy egyes országok (például Magyarország vagy Szlovákia) ne tudják blokkolni az orosz vagyon befagyasztását.
Belgium további biztosítékokat követel az orosz megtorlás ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez aztán mindenkinek fájna.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Szijjártó Péter szerint eddig hülyének néztek minket.
Az orosz szakértő szerint az ukrán elnök a viselkedésével tálcán kínálja a győzelmet Putyinnak.
Lavrov szerint az amerikai béketerv módosításai egyelőre titkosak, de mégis elárult valamit.