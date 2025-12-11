A tűzzel játszik Von der Leyen: miközben Magyarország kijátszásán gondolkodik, eszébe sem jut az orosz megtorlás

Az Európai Bizottság 210 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagjának garanciái nem növelik Franciaország és Olaszország államadósságát, mivel az Eurostat szerint ezek csak feltételes kötelezettségek. Németország várhatóan 52 milliárd eurót garantál, míg Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – elutasította a részvételt, ezzel növelve más tagállamok terheit, írja a Politico.

A Bizottság jogi megoldást javasol annak érdekében, hogy egyes országok (például Magyarország vagy Szlovákia) ne tudják blokkolni az orosz vagyon befagyasztását.

Belgium további biztosítékokat követel az orosz megtorlás ellen.